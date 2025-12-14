Tiradores que mataron a 16 personas en playa de Australia, eran padre e hijo; uno fue abatido

La policía de Nueva Gales del Sur precisó que no buscan a otro sospechoso por este ataque en contra de la comunidad judía, que ya es considerado como "antisemita", un vendedor de fruta ayudó a evitar más muertes lanzándose contra el padre que sostenía un rifle

SIDNEY, AUSTRALIA.- Autoridades de Sidney, Australia identificaron a Naveed Akram, de 24 años de edad y su padre, un hombre de 50 como los agresores que ejecutaron el tiroteo masivo en Bondi Beach este 14 de diciembre, dejando como saldo a 16 personas sin vida y otras 20 heridas.

Uno de ellos fue desarmado por un asistente al evento que congregaba a la comunidad judía en este sitio: el Januka, imágenes que circulan en redes sociales muestran a un hombre que vendía fruta cerca de la playa, llamado Ahmed al Ahmed que estaba en el estacionamiento logró desarmar a uno de ellos y evitar más muertes.

Por este acto en el que pudo arriesgar su vida lo llamaron el héroe de Sidney, de acuerdo con los primeros reportes uno de los principales agresores se encuentra en estado crítico.

«El hombre de 50 años falleció. El de 24 años se encuentra actualmente en el hospital», declaró en una rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, que precisó que las autoridades no están buscando a ningún otro sospechoso.

Foto: AP

Al detenerlos, les aseguraron al menos 15 armas de fuego que poseían de manera ilegal por el reglamento estricto del país donde efectuaron el ataque.

Entre las víctimas se encuentran personas de entre 10 y 87 años de edad, en su mayoría de la comunidad judía por lo mismo se le llamó a este ataque: «antisemita», este ataque sorprendió a los asistentes y el gobierno ya que endurecieron las medidas en contra de las armas a partir del último tiroteo que vivieron.

Primer ministro de Australia condena tiroteo: «Un acto de maldad»

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en un discurso televisado que fue «un ataque dirigido contra los judíos australianos», durante Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que debió ser «un día de alegría».

«Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación», añadió.

Albanese decretó que las banderas ondearán a media asta en señal de duelo.

Foto: AP

Califican al acto como terrorista

La policía calificó el tiroteo como un acto «terrorista» y dijo haber encontrado «artefactos explosivos improvisados» en un vehículo cerca de la playa vinculado al sospechoso fallecido.

Unas 1.000 personas se congregaron en la playa de Bondi para celebrar Janucá, informó la policía.

«Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos solo ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma potente», dijo a la agencia AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.