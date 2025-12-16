Aprueban presupuesto para 2026

El Congreso de Tamaulipas aprobó el paquete económico 2026 por más de 81 mil millones de pesos, en medio de un fuerte debate entre Morena y el PAN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En la última sesión del Pleno del segundo año, los diputados aprobaron el paquete económico 2026 que incluye la Ley de ingresos, Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal para Tamaulipas.

Primero aprobaron la Ley de Ingresos por 81 mil 015 millones 864,938 pesos, que significa un aumento de 4.72 por ciento, respecto a lo aprobado en 2025.

La recaudación propia estimada que se integra por los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, asciende a 11,766 millones 560,522 pesos, un aumento del 10.89 por ciento respecto a los aprobados en este 2025.

Mientras que respecto a la retribución que recibe Tamaulipas por las actividades de colaboración administrativa en materia fiscal federal y. sus anexos, el Estado ampliará las acciones en materia de fiscalización y colaboración administrativa coordinados con la Federación, que permitan ingresos estimados por 1,281 millones 587,471 pesos, una variación del 7.85% más.

Mientras que por los ingresos provenientes de la Federación y los incentivos derivados de la colaboración fiscal, en conjunto suman 69,249 millones 304,416 pesos.

“La combinación de estos recursos permite contar con un equilibrio financiero para el Estado, basado en el fortalecimiento de la recaudación propia y en la estabilidad de los recursos federales que apoyan el desarrollo de las y los tamaulipecos, permitiendo atender las prioridades de la entidad”.

La Ley de Ingresos fue aprobada sin problemas, con 34 votos a favor, solo con el voto en contra de Ismael García Cabeza de Vaca, mientras que el voto de Vicente Verástegui quien no votó, se sumó al de la mayoría.

Presupuesto enfrenta a Morena y Acción Nacional

Aunque todo parecía que transcurriría sin mayor problema para Morena y sus aliados, a la hora de la votación del Presupuesto de Egresos 2026 sí provocó un desacuerdo entre las bancadas de Morena y PAN.

Isidro Vargas Fernández, señaló que el presupuesto no se trataba de cifras sino de la visión de desarrollo y justicia social para quienes más lo necesitan, “el dictamen cumple el marco constitucional y mantiene el presupuesto presupuestario”.

Sin embargo, recordó que ejerciendo la facultad como poder revisor, se hicieron ajustes “que permiten una mejor orientación del gasto público si afectar la operatividad i autonomía de los organismos autónomos”.

Recordó que los ajustes que se hicieron a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Tribunal Electoral del Estado (Trieltam) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) por 230 millones, van a educación y al campo.

La diputada María del Rosario González Flores de Acción Nacional, subió a tribuna para señalar que el dictamen “no es consecuente, ni congruente con el orden de prioridades del que el pueblo, nuestros jefes, nuestro representados, necesitan”.

Cuestionó que se incremente el gasto en 1,200 millones de pesos en servicios personales, lo que dijo, representa un 36% del gasto mobiliario y equipo de administración.

“Un 3000% más en maquinaria y otros equipos, pero en cambio, se destina un 12% menos en vestuario y uniformes, 27% menos en prendas de seguridad y protección industrial para nuestros policías, bomberos y un 15% menos en ayuda sociales, cifras todas en términos reales”, anticipando el voto en contra de su bancada.

Criticó la baja del 9.36% en términos reales en salud, lo que implica una reducción de 575 millones, “¿cómo podemos autorizar la utilización de la policía estatal para dar servicios de protección a particulares, cuando no hay elementos que cubran las plazas vacantes de seguridad pública?”.

Ante los señalamientos, Isidro Vargas Fernández, calificó al PAN de incongruencia, “el PAN acaba de votar 81,000 millones de pesos que el Estado va a ingresar a sus arcas entre los distintos ramos, tanto recursos federales, como ingresos propios de impuestos, derechos y demás contribuciones que perciba”.

Explicó que para mantener el balance presupuestario, se tiene que asignar al presupuesto esos 81,000 millones de pesos, aclarando que en seguridad, el presupuesto tiene mil millones de pesos más, esto es 26% de incremento.

Mientras que para los programas de bienestar social tendrán asignados 1,146 millones de pesos, “los programas sociales estatales están garantizados, la cuarta transformación en Tamaulipas ha llegado, guste o no guste”.

Mientras que en servicios personales, apuntó que se hizo un análisis detallado, luego de que las cifras no se habían actualizado desde hacía muchos años, “lo que se aprobó en la Comisión, y se analizó, es traerlos a una realidad económica que está viviendo el estado conforme a los lineamientos de la ley general de contabilidad gubernamental, y la ley de disciplina financiera”.

En tanto que en el tema de salud, señaló que se está reclasificando o redireccionando al IMSS Bienestar, “ahora el presupuesto, se está ejerciendo de forma responsable y transparente”.

Por último Gerardo Peña Flores del PAN, dijo que si bien están a favor de la Ley de ingresos no así de la priorización que se hace del gasto, “no puede ser que ese 12 o 14 por ciento que en porcentaje parecería suficiente, pero que en términos reales significan solo 30 millones de pesos (para el campo) y en servicios generales haya 1,200 millones de pesos”.

Finalmente el Presupuesto de Egresos fue aprobado por 29 votos a favor, seis en contra, mientras que en el caso de Vicente Verástegui Ostos que no votó, se sumó al de la mayoría.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón