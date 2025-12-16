Asegura SEDENA tres “monstruos”

El aseguramiento de tres vehículos con blindaje artesanal se realizó en un patrullaje terrestre en el ejido Valadeces; en el lugar también fueron localizados cartuchos y cargadores de alto calibre.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En un nuevo golpe a la estructura logística del crimen organizado en la frontera tamaulipeca, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron tres vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, así como cartuchos útiles y cargadores de diversos calibres, durante un operativo realizado en el municipio de Díaz Ordaz.

El aseguramiento ocurrió el 13 de diciembre, cuando fuerzas federales realizaban patrullajes terrestres de disuasión y vigilancia en el ejido Valadeces, como parte de las acciones permanentes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para inhibir la operación de grupos delictivos en la región fronteriza.

De acuerdo con el informe oficial, las unidades aseguradas presentaban blindaje artesanal reforzado, una modificación comúnmente utilizada por organizaciones criminales para enfrentar a las fuerzas de seguridad.

Los vehículos, junto con el material balístico localizado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Tamaulipas, foco rojo en aseguramiento de “monstruos”

Cifras oficiales del 2025 confirman que Tamaulipas se mantiene como una de las entidades con mayor incidencia en el decomiso de este tipo de vehículos.

Hasta el 19 de noviembre, la Vocería de Seguridad estatal reportó 1,921 vehículos asegurados, de los cuales 121 contaban con algún tipo de blindaje, y 56 eran “monstruos” con blindaje artesanal, resultado de operativos coordinados entre fuerzas federales, estatales y municipales.

Estas estadísticas reflejan un incremento sostenido en la detección y aseguramiento de vehículos blindados durante el presente año, en un contexto marcado por el aumento en la fabricación y uso de estas unidades por parte del crimen organizado.

A nivel nacional, entre 2023 y agosto de 2025, se contabilizaron más de 230 vehículos “monstruo” asegurados por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, concentrándose una parte significativa de estos decomisos en territorio tamaulipeco.

Autoridades federales señalaron que el combate a estas estructuras móviles de intimidación armada se mantiene como prioridad, con el objetivo de desarticular las redes de suministro, movilidad y armamento pesado de los grupos criminales, bajo criterios de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Con este nuevo aseguramiento, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional refrendan el compromiso del Gobierno de México para reducir la capacidad operativa de la delincuencia organizada y preservar la seguridad en la franja fronteriza de Tamaulipas.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

EXPRESO-LA RAZÓN