Aumenta hasta 100% el precio de prendas de algodón y golpea a comerciantes de mercados rodantes

El incremento en el costo del algodón provoca una fuerte afectación económica a comerciantes en la zona sur de Tamaulipas

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El incremento en el costo del algodón provoca una fuerte afectación económica a comerciantes en la zona sur de Tamaulipas. Los vendedores vieron reducidas sus ventas de manera considerable en los últimos años.

Alberto Primero Flores, comerciante de ropa y textiles explicó que el precio del algodón prácticamente se duplicó y

el aumento comenzó a notarse desde hace varios meses.

En el caso de Tamaulipas, dijo que se se agudizó con cambios en las aduanas de la frontera sur (Chiapas) y la importación del producto.

Una camiseta de algodón, comentó que antes se vendía en promoción de tres por 50 pesos, hoy se ofrece en tres por 100 pesos, reflejando un alza cercana al 100 por ciento.Lo anterior , explicó que impacta directamente en el consumo.

El comerciante aseguró que los clientes ahora priorizan la compra de productos de primera necesidad como alimentos, frutas y verduras, dejando la ropa en segundo o tercer plano. Esto, explicó, que además reduce significativamente las ventas en los mercados rodantes.

“Si antes una persona llegaba con 500 pesos y compraba varias cosas, ahora primero compra comida y si sobra algo, entonces ve la ropa; pero ya es muy raro que compren”, expresó.

Ante la baja en ingresos, añadió que los comerciantes tuvieron que ajustarse, reducir gastos y administrar mejor sus recursos, descartando inversiones o compras que antes eran posibles.

Muchos consumidores, añadió, recurren ahora a tiendas con crédito, aunque frecuentemente se atrasan en los pagos.

Finalmente, reiteró que mientras el costo del algodón siga en aumento y el ingreso familiar no alcance, los comerciantes de mercados de ruedas continuarán enfrentando un escenario adverso.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón