Busca Tamaulipas a su nuevo Fiscal Anticorrupción

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Fue publicada la convocatoria para la designación del próximo titular de la Fiscalía Anticorrupción quien estará en el cargo durante los próximos ocho años, tras la renuncia de Jesús Govea Orozco quien asumió este martes 16 de diciembre como Fiscal General de Justicia del Estado.

Las y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, aprobaron la convocatoria pública que fue publicada en la edición vespertina del Periódico Oficial del Estado.

Entre los requisitos que deben reunir los aspirantes se encuentran ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la designación.

Ser licenciado en derecho, abogacía, ciencias jurídicas o equivalente, con experiencia profesional mínima de cinco años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso mediante sentencia que haya causado ejecutoria, o estar sujeto a proceso penal.

No haber sido suspendido, destituido ni inhabilitado por resolución firme, en los términos de las normas relativas a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Acreditar las evaluaciones de control de confianza previstas en la legislación aplicable, acreditar conocimientos o experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción;

No desempeñar o haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a su designación.

Los aspirantes deben presentar escrito de solicitud de inscripción, en el cual se manifieste su interés por participar en el procedimiento de referencia, dirigido a la presidencia de la mesa directiva del Congreso.

Copia certificada del Acta de Nacimiento, del título y cédula profesional, carta de no antecedentes penales, constancia de no inhabilitación, hoja de vida con fotografía y escrito de hasta cinco cuartillas sobre su pensamiento y planteamiento de actuación en el cargo para el cual está participando, entre otros.

La documentación deberá ser entregada en Oficialía de Partes del Congreso del martes 16 de diciembre al viernes 9 de enero del año 2026, en días hábiles, en un horario de 8:30 a las 18:00 horas.

La diputación permanente revisará la documentación de los aspirantes y ralizar u dictamen de aquellos que acreditaron el cumplimiento para ser considerados en la etapa de entrevistas.

Posteriormente se emitirá un dictamen con quienes acrediten esta etapa que será votada en el Pleno para ser votado por cédula, determinando una lista de hasta cuatro personas, quienes deberán someterse a los exámenes de control y confianza en el C3.

Una vez recibos los resultados, se citará al Pleno a fin de designar, de entre las personas que hubieran resultado aprobadas, a la persona Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La votación deberá realizarse por cédula y con el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros presentes; en caso de que ninguna de las personas evaluadas apruebe las evaluaciones de control de confianza, se pondrá a consideración del Pleno la lista de quienes acreditaron la etapa de entrevistas para volver a elegir a cuatro personas para que se sometan a los exámenes de control y confianza y posteriormente sean votados en el Pleno.

Por Perla Reséndez