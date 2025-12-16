Colapso de canal causó inundación

No hay atlas de riesgo actualizado para determinar el grado de vulnerabilidad de los fraccionamientos que se desarrollan en el norte de la ciudad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al menos 40 viviendas y 30 vehículos en el residencial Los Laureles sufrieron daños tras la inundación ocurrida el domingo por la noche.

El ingreso del agua al fraccionamiento, construido en 2009, se debió al desbordamiento de un canal pluvial.

Las familias afectadas mostraron en redes sociales el grado de los daños que sufrieron en sus casas.

De acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, el canal que corre por la parte posterior del fraccionamiento, hacia la zona de la sierra, se vio rebasado por el volumen de agua, lo que ocasionó la inundación.

Aseguró que el colapso de la barda evitó afectaciones mayores al permitir una salida adicional al caudal acumulado.

El fraccionamiento Los Laureles tiene su acceso por el kilómetro 6 de la carretera a Monterrey, al norte de la ciudad, y colinda por un lado con Los Cristales, y hacia atrás con otros residenciales como Los Lagos y Privanzas.

No aparece en ningún atlas de riesgo, pues la última actualización disponible de esta herramienta para Victoria data del 2007 cuando todavía no se urbanizaba este sector.

Un recorrido realizado por EXPRESO arrojó que la parte posterior de Los Laureles está rodeada por diversos drenes y canales de desagüe.

En el sector está en marcha un desarrollo inmobiliario acelerado, con la construcción de más fraccionamientos en la prolongación de la calle 16, como Paseo Norte y Salamanca, o Amaranta Residencial en la misma carretera a Monterrey.

González de la Fuente subrayó que uno de los principales factores que agravaron la emergencia del domingo por la noche fue la obstrucción de los drenajes pluviales por acumulación de basura. Aunque los drenes se encontraban libres en su cauce principal, los desechos arrastrados por la corriente bloquearon rejillas y salidas de agua, lo que generó anegamientos temporales en calles y fraccionamientos.

Ante la emergencia, se desplegó un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Estatal, la Dirección Municipal de Protección Civil, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad. Esta última revisó el cableado subterráneo y los transformadores para descartar riesgos eléctricos en las zonas inundadas. Tras las labores de limpieza de rejillas y drenajes, el nivel del agua descendió de manera significativa y en un lapso de entre 25 y 35 minutos las vialidades quedaron libres.

No se reportaron personas lesionadas, aunque las autoridades mantuvieron vigilancia preventiva en las zonas de mayor riesgo.

En cuanto al comportamiento climático, el coordinador estatal señaló que este evento puede considerarse un récord para diciembre, ya que en años anteriores las lluvias alcanzaban entre una y dos pulgadas por día, con acumulados relevantes solo al cierre de toda la temporada invernal. Además, el área de meteorología de Protección Civil prevé la llegada de entre tres y cuatro frentes fríos intensos durante los próximos meses en Tamaulipas.

Finalmente, González de la Fuente llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a no dejarse llevar por noticias falsas que alertan sobre descensos extremos de temperatura sin sustento técnico. Reiteró la importancia de seguir los boletines emitidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Gobierno de Tamaulipas, así como de contribuir a la prevención evitando tirar basura en la vía pública, una acción que resulta clave para reducir riesgos durante lluvias extraordinarias.

Por su parte, la gerencia de COMAPA informó que la lluvia atípica dejó un acumulado de 5.8 pulgadas, lo que provocó afectaciones mínimas en la red de distribución de agua potable.

Asimismo, se reportaron incidencias menores en el servicio de recolección de basura, alumbrado público y fallas en los 107 semáforos de la ciudad, además de daños que aún se evalúan en el pavimento asfáltico.

Por. Raúl López García/Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón