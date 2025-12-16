Descarta alcaldesa desalojo en la Preparatoria Medina Cedillo

Habrá diálogo entre los tres niveles de gobierno y representantes del plantel

TAMPICO, TAM.- La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, descartó de manera categórica un presunto desalojo en la preparatoria “Francisco Medina Cedillo” al señalar que existe desinformación en torno a la propuesta de instalar un Cbtis en el inmueble donde actualmente opera el plantel bajo un sistema de cooperativa verificado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La alcaldesa señaló que no existe documento alguno que acredite un desalojo y que por el contrario se mantiene abierta una ruta de diálogo entre los tres niveles de gobierno.

“Está en puerta esta reunión con el gobierno federal, estatal y municipal para conciliar todas esas dudas que existen. No hay un desalojo, no hay un documento que pruebe que hay un desalojo y que informemos con veracidad, que por encima de cualquier interés prevalezca el interés de las y los jóvenes tampiqueños”

Villarreal Anaya dijo que la preparatoria Medina Cedillo puede seguir funcionando y ofreciendo sus servicios educativos dentro del esquema actual.

“La preparatoria Medina Cedillo que pueda seguir funcionando y ofertando el servicio que ellos prestan como escuela que pertenece a Profeco, sistema de educación administrado por cooperativa donde se cobra una parte del ingreso»

La primera autoridad municipal informó que existe voluntad por parte de la federación, el estado y el municipio para encontrar una solución a la propuesta de crear un Cbtis en el centro de Tampico, el cual beneficiaría a estudiantes no sólo de la ciudad, sino también del norte de Veracruz y la región huasteca.

Adelantó que tentativamente la reunión se realizará entre este jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

“Lo estamos platicando… estamos en la mejor disposición de establecer una coordinación, que siempre cuando hay voluntad se pueden resolver las cosas. Vamos a encontrar el camino en donde todos tengamos un beneficio”

Llamó a la comunidad estudiantil a no especular y confiar en que su administración actúa con respeto, escucha y comunicación.

“Nunca el interés ha sido perjudicar, la escuela requiere un espacio de acuerdo al tamaño de la matrícula que hoy corresponde, es algo que no está con certeza se busca posibilidad”

Villarreal Anaya explicó que actualmente los estudiantes del sistema educativo administrado por cooperativa no pueden acceder a becas federales como la “Benito Juárez”, debido al cobro de cuotas, situación que podría cambiar en caso de concretarse un Cbtis.

Indicó que la preparatoria “Francisco Medina Cedillo” cuenta con 22 aulas con capacidad para mil 672 estudiantes, aunque actualmente atiende a menos de 250 alumnos.

La información fue dada a conocer en la inauguración del gimnasio de halterofilia Manuel Mateos De la Rosa, en la Ciudad Deportiva de Tampico.

Por Cynthia Gallardo

La Razón