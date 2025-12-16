Desmienten rumores donde aseguraban que Brincos Dieras iba en la avioneta que se estrelló en Toluca

TOLUCA, MÉXICO.- La tarde de este lunes 15 de junio una avioneta tipo Cessna se estrelló en San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, tras el hecho Adrián Hernández Romero, coordinador de Protección Civil estatal, confirmó que viajaban 10 personas y que no había sobrevivientes.
Tras darse a conocer esa información surgieron rumores en redes sociales en torno a que entre las víctimas estaba el comediante Roberto Carlo Oliva Barajas, mejor conocido como Brincos Dieras, por lo que él mismo se encargó de poner fin a esa fake news. Fue a través de su cuenta de Instagram como reveló que se encuentra a salvo y descartó haber ido como pasajero en la avioneta siniestrada.
Brincos Dieras no iba entre los pasajeros de la avioneta que cayó en Toluca
Hola gente, estaba dormido…me despertaron los mensajes, lo que pasa que por ahí anda rondando una noticia que se desplomó una avioneta allá en Toluca, que era el mío y no, no es. Yo esto en mi casa, en mi cama. Muchas gracias a toda la gente que se preocupó por mí, dijo.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.