Este es el número de líneas de celular que podrás tener en México tras nueva regulación

La nueva regulación define el número máximo de líneas telefónicas por persona, plazos de registro y sanciones.

El registro de celulares en México será obligatorio para todos los usuarios. Esto significa que cada línea telefónica deberá estar asociada a una persona identificada. La regla fue aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La información oficial ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Ahí se detallan los límites, las fechas y las obligaciones tanto para usuarios como para compañías telefónicas.

¿Qué es el registro de celulares?

El registro de líneas telefónicas es un proceso donde tu compañía de celular confirma que un número está ligado a una persona real.

Hoy en día, muchas líneas se compran sin que quede claro quién las usa. Con esta nueva regla, cada número tendrá un responsable identificado.

Esto no significa que el gobierno te vaya a llamar o revisar tus mensajes. El registro solo sirve para saber quién es el dueño de cada línea.

Las empresas como Telcel, AT&T y Movistar serán las encargadas de hacer este registro.

Este es el número de líneas telefónicas que podrás registrar

Ojo, una persona física podrá registrar hasta 10 líneas telefónicas.

Esto quiere decir que, si eres un usuario común, no podrás tener más de 10 números de celular a tu nombre.

No importa si son de diferentes compañías. El límite es total, no por empresa.

Además, las compañías pueden decidir permitir menos líneas si así lo consideran. El número 10 es el máximo permitido por la ley.

¿Quiénes pueden tener más de 10 líneas?

No todos tienen el mismo límite. Las empresas y las personas que trabajan por su cuenta de forma formal no tienen este tope.

Esto aplica para negocios, repartidores, call centers o cualquier actividad que necesite muchos celulares.

Para demostrarlo, el usuario deberá presentar una constancia de situación fiscal emitida por el SAT.

Si no presentas ese documento, la compañía te tratará como persona física normal.

¿Desde cuándo será obligatorio el registro?

El registro de celulares en México comenzará oficialmente el 9 de enero de 2026.

A partir de esa fecha, todas las líneas deberán estar registradas para seguir funcionando con normalidad.

Esto incluye líneas nuevas y también números que ya tienes desde hace años.

Las compañías avisarán con tiempo para que nadie se quede sin registrar su celular.

¿Cómo vas a registrar tu línea telefónica?

El trámite será sencillo. Las operadoras deberán ofrecer dos opciones: en persona y por internet.

Podrás acudir a un centro de atención al cliente o hacerlo desde la página web o aplicación de tu compañía.

Cada empresa publicará instrucciones claras sobre cómo hacerlo. La idea es que el proceso sea rápido y accesible para todos los usuarios.

Eso sí, deberás ir con ciertos documentos. Las personas físicas deberán presentar una identificación oficial, como INE o pasaporte, y la CURP.

Las empresas y personas con actividad empresarial necesitarán el RFC y la constancia fiscal.

Con estos datos, la compañía confirma que la línea está asociada a una persona real.

¿Cuánto tiempo tienes para registrar tu línea telefónica?

Una vez que el sistema esté activo, los usuarios tendrán alrededor de 129 días para completar el registro.

Ese plazo es suficiente para que todos puedan hacerlo sin prisas.

Si dejas pasar el tiempo y no registras tu línea, la compañía podrá suspender el servicio.

Durante la suspensión, solo podrás hacer llamadas de emergencia.

¿Qué pasa si cambias de compañía o pierdes tu celular?

Si cambias de empresa telefónica, podrás desvincular tu línea de la compañía anterior sin problema.

Lo mismo sucede si te roban o pierdes tu celular. Podrás reportarlo y desligar el número de tu nombre.

Esto evita que alguien más use tu línea para cometer fraudes o delitos. Las compañías estarán obligadas a ayudarte en estos casos.

