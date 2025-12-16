Fortalecen formación de estudiantes de la UTTN con actualización en reformas aduaneras y aranceles

El objetivo del congreso fue actualizar a las y los universitarios sobre las recientes reformas a la Ley Aduanera y los cambios en la actualización arancelaria

Reynosa, Tamaulipas.– Estudiantes de la Ingeniería en Logística Internacional de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) participaron en la décima segunda edición del Congreso en Comercio Internacional, organizado por la empresa Comercio Mundial Organizado en la ciudad de Monterrey, informó el rector de la institución, Edgar Garza Hernández.

El objetivo del congreso fue actualizar a las y los universitarios sobre las recientes reformas a la Ley Aduanera y los cambios en la actualización arancelaria, a fin de fortalecer sus competencias profesionales frente al dinamismo del comercio global y los nuevos escenarios económicos internacionales.

Garza Hernández detalló que el grupo asistió acompañado por el profesor Iván Domínguez, docente de la carrera, y que el programa incluyó paneles y conferencias impartidas por especialistas nacionales e internacionales en temas de aduanas, logística, comercio exterior y geopolítica.

Entre las ponencias más relevantes destacó “Cambios aduanales y nuevos aranceles de México, ¿buenos o malos?”, a cargo del doctor Gregorio Canales, quien expuso las modificaciones recientes a la Ley Aduanera, los ajustes en los procedimientos de despacho y las facultades de las autoridades en esta materia.

Asimismo, se presentó la ponencia “Exportación”, impartida por el ingeniero Armando Liahut, en la que se abordaron incentivos y regulaciones que impactan la competitividad de México en los mercados internacionales. El programa académico también contempló talleres y ejercicios prácticos que reforzaron los conocimientos adquiridos.

El rector subrayó que la participación de estudiantes de la UTTN en este tipo de foros refleja el compromiso institucional con una formación de calidad, al vincular a los futuros profesionistas con tendencias actuales y exigencias reales del mercado laboral.

Finalmente, destacó el impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, a los programas de vinculación académica, los cuales fortalecen el capital humano de Tamaulipas y preparan a las y los jóvenes para competir en un entorno global.

Por Raúl López García

Diciembre 16 de 2025