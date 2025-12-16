Hoteleros afirman que el sur de Tamaulipas es un destino turístico seguro

El sur de Tamaulipas se ha posicionado entre las regiones con mejor percepción de seguridad a nivel nacional

TAMPICO, TAM.- Tras el robo de una cartera a un adulto mayor ocurrido la mañana del lunes en el centro de Tampico, presuntamente perpetrado por un niño de 10 años y un adolescente de 12, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Sergio Jorge Marón Ceja, afirmó que se trata de un hecho aislado derivado de la mayor afluencia de personas y circulación de dinero propia de la temporada decembrina.

El líder hotelero explicó que este tipo de situaciones no representan una constante ni generan alarma en el sector.

“Son hechos aislados, no es una constante. Desafortunadamente en todas las ciudades del país en estas épocas, en estas fechas que piensan que la gente trae un poco más dinero… los aguinaldos, dinero para hacer compras. Es cuando los delincuentes se aprovechan. No es algo que nos preocupe como tal, pero sí que nos ocupa”

Marón Ceja dijo que ha sido visible la presencia de corporaciones de seguridad federales y estatales en el primer cuadro de la ciudad, lo cual contrasta con la percepción negativa que algunos mantienen sobre la zona.

“Considero que las autoridades tienen que estar más al pendiente, tenemos que tener más vigilancia en la zona centro. Yo sí he visto, hablo en Tampico, he visto policías en bicicleta, en moto también… cualquier cosa invitar a la ciudadanía que se acerquen a la autoridad, sí responden, el llamado al 911 es inmediato”

Indicó que el sur de Tamaulipas se ha posicionado entre las regiones con mejor percepción de seguridad a nivel nacional, pese a que persiste un estigma injustificado.

“Desafortunadamente muchos viven con el estigma de una ciudad o un estado inseguro; siempre les digo, hablemos por el sur, es donde la percepción de seguridad está en un porcentaje muy alto”

No obstante, consideró preocupante la participación de menores de edad en hechos delictivos y reconoció que durante los periodos vacacionales también puede presentarse el llamado turismo delictivo.

“Está preocupante, insisto, es un hecho aislado, no es algo que sea constante, pero tenemos que ocuparnos en brindarle la seguridad a quienes nos visitan… mandarles la señal de que pueden salir de sus hoteles o de las casas de sus familiares y caminar por el centro porque es un lugar seguro”, afirmó, al agregar que “son épocas que el delincuente aprovecha y que puede llegar de todos lados… turismo delictivo y siempre denunciar”.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Hoteleros reiteró que el destino sur de Tamaulipas es seguro y exhortó a la ciudadanía y a las y los visitantes a denunciar cualquier delito ante la autoridad correspondiente, como una medida clave para mantener la tranquilidad y la buena percepción del destino turístico.

Por Cynthia Gallardo

La Razón