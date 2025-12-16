Influenza H3N2 no representa riesgo de pandemia; se previene con la vacuna: SSA

El secretario de Salud aprovechó para hacer un llamado a la población a vacunarse; “tenemos suficiente vacuna y abasto para el tratamiento", apuntó.

Desde Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, se refirió a la influenza H3N2 subclado K, la cual aclaró no representa ningún problema para el país y mucho menos un riesgo de pandemia.

Las declaraciones del secretario se desprenden tras darse a conocer un caso de este tipo de enfermedad viral en el país. Ante el hecho, detalló que la llamada “súpergripa” circula en Europa y Estados Unidos, y que se previene con la vacuna contra la influenza, disponible en el territorio nacional.

En México hemos registrado un solo caso de esta variante, pero queremos dejar señalado que se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en México. No es una variante especial”, explicó.

Sobre el caso, el titular de Salud federal in que éste sucedió aproximadamente hace un mes y se encuentra estable. De acuerdo a la información dada a conocer en el Salón Tesorería, dijo se trató de una mujer de 80 años.

No tenemos ningún evento con esta variante ni ambulatorio, ni hospitalizado”, David Kershenobich.

¿Cómo prevenir el contagio?

El encargado de la salud en el país, reiteró que si bien la influenza H3N2 subclado K no representa en este momento ningún problema para el país, sí es necesario que cualquier persona que tenga gripa use cubrebocas para evitar contagios.

Además, llamó a la población a aplicarse las vacunas correspondientes, pues refirió que esta variante tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual de la influenza.

¿Cómo se llama la vacuna y quiénes se la pueden poner?

El titular de la Ssa explicó que el gobierno federal cuenta con la vacuna de nombre Mexinvac, la cual se aplica desde el 2024 y también durante el año actual, además de ser producida en su totalidad en México y disponer con la cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo.

Nosotros tenemos suficientes vacunas y el abasto necesario. La vacuna que tenemos en México se aplica desde el año pasado y es completamente producida en el país”, subrayó.

Sobre la población en riesgo que debe vacunarse contra la influenza, el titular de la Secretaría de Salud explicó que el inmunológico va dirigido a menores de 6 meses y hasta los cinco años y personas mayores a partir de los 60 años de edad, ya que son los grupos más vulnerables a contraer la enfermedad, por lo que pidió a la población acudir a los centros de vacunación.

La estrategia de prevención es mucho mejor que nada más estar enfocados al tratamiento de la enfermedad y, además, el hecho de tener la vacuna y tener el oseltamivir es un ejemplo de cómo el sector público responde en forma preventiva, evitando que la gente tenga influenza”, comentó.

Para cerrar su intervención, el secretario informó que el número de contagios de influenza común se asemeja a las cifras del 2024, cuando “logramos controlarlo, precisamente con la vacuna”. Por lo que descartó cualquier anormalidad o alza en casos.

