Inicia reclasificación de tarifas eléctricas

Cinco municipios de Tamaulipas tendrán, a partir de 2026, tarifas eléctricas más bajas con ahorros de hasta 20%

TAMAULIPAS, MÉXICO.- A partir del próximo año, en cinco municipios de la entidad se aplicará una reclasificación de las tarifas de consumo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que significará un ahorro del 15%.

«Recientemente hemos logrado avances concretos en cinco municipios, Abasolo, González, Güémez, El Mante y Padilla, mismos que obtendrán tarifas más favorables a partir del 2026», informó el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

En rueda de prensa junto al titular de la Secretaría de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, explicó que al pasar de la tarifa 1C a la 1D y de la 1D a la 1E, lo que representa una reducción del 15 por ciento, adelantando que se busca extender estos beneficios a los 43 municipios de la entidad.

Señaló que se han instalado mesas técnicas permanentes con la participación de equipos especializados de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua.

Ello para revisar las tarifas aplicables en los 43 municipios de la entidad, “basadas en datos reales de temperaturas extremas que caracterizan a nuestro estado, comparar cifras y revisar las áreas de oportunidad”.

“Nuestro objetivo es extender estos beneficios a los 43 municipios trabajando incansablemente para alcanzar un reconocimiento tarifario justo en las zonas de mayor calor y a la población más vulnerable”, señaló.

Anotó que la reclasificación tarifaria parte del reconocimiento de las altas temperaturas en Tamaulipas, pero también de la entidad como una productora de energía, lo que ayuda a la revisión de su condición actual para avanzar en mejorarlas donde existan espacios de oportunidad.

Villarreal Anaya señaló que el ajuste en las tarifas eléctricas se da en el marco del plan estatal de desarrollo 2023-2028, «que coloca al centro el bienestar de las familias, la equidad y la justicia social”.

El gobernador recordó que las temperaturas se medían a través de las estaciones termométricas o hidrométricas que tenía la Comisión Nacional del Agua (CNA), pero en su mayoría, dijo, estaban ubicadas en zonas rurales y aledañas a sitios donde hay ríos, presas y lagunas.

Agregó que en fechas próximas, Tamaulipas tendrá una estación de medición hidrométrica, medición y valoración meteorológica de uso público, abierta a la población, de las 22 estaciones hidrométricas y meteorológicas distribuidas estratégicamente en todo Tamaulipas.

Villarreal Anaya explicó que con estos equipos se podrá medir temperaturas reales y condiciones climáticas locales, generando información técnica para sustentar solicitudes de reclasificación tarifaria eléctrica.

El titular de Energía en Tamaulipas apuntó que los municipios de Abasolo, González, Güémez y El Mante cambian de la tarifa 1C a la 1D, ejemplificando que con un consumo de 1,000 kwh, el recibo bajaría 462.20 pesos, lo que representa el 15.01 por ciento.

En tanto el municipio de Padilla pasó de la tarifa 1D a la 1E, lo que le permitirá ahorros del 20 por ciento en el recibo de luz, mismos que aplicarán a partir del mes de abril del 2026, cuando inicia el periodo de verano.

Explicó que “esto se debe a que, al tener un mismo consumo pero una tarifa con mayor subsidio, el costo de la energía es más económico”, apuntando que se tienen más municipios en las mesas de negociación para la reclasificación de las tarifas.

Iniciando con los municipios más vulnerables y tratar de alcanzar la tarifa 1F, “que es la que se está buscando en el marco de mejorar los ingresos de esa población en alta vulnerabilidad”, dijo.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón