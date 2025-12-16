Lilly Téllez, antes de emigrar al PAN

ENROQUE/ JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Gracias a la magia de la tecnología es posible revivir el pasado, los videos permiten revelar las imágenes y expresiones del ayer como si fueran actuales.

Tal es el caso, como muchos otros, de la senadora panista Lilly Téllez, cómo pensaba antes de abandonar las filas de Morena para emigrar al PAN y convertirse en una de las más feroces críticas, que en algunos casos alcanzan niveles de desquiciamiento, de la 4T y el presidente Andrés Manuel López Obrador que llevó a la comunicadora de TV Azteca al senado de la República.

En una entrevista que le concedió el 2018 la periodista Adela Micha, la nativa de Hermosillo, Sonora, expresa las razones por las que disputó el escaño del senado con la camiseta del partido de la Cuarta Transformación.

No me gusta -dijo entonces- cómo han gobernado el PRI y el PAN. Este partido nomás no ayuda, el PRI, eso sí soy antipriista,

— Pero -preguntó la entrevistadora- estás de acuerdo con lo que plantea Morena, supongo.

Absolutamente, -respondió- creo que no era cierto que Morena es un peligro para México… el peligro para Mëxico eran los otros, los que están ahorita, los que han estado.

Yo creo -añadió- que la campaña que le habían hecho (a AMLO) de que era un peligro para México es la equivalente a la de hoy de compararlo con (Hugo) Chávez

Y remató: Es que Andrés Manuel va a promover las libertades, que es lo que a mí me interesa, la libertad de expresión, libertad política, libertad económica, en eso estoy plenamente convencida.

AVALA CHUCHO TRIUNFO DE BEATRIZ

En temas locales, por otra parte, el comité directivo del PAN en Tampico, encabezado por Beatriz Rodríguez Tarabelsi, realizó ayer un convivio con la militancia para celebrar la Navidad, evento en el que la recién electa dirigente partidista convocó otra vez a la unidad de los panistas.

Durante el evento, que tuvo lugar en el Centro Libanés– el exalcalde y actual diputado federal, Chucho Nader, avaló con su presencia el resultado de la elección del 15 de septiembre, a pesar de que el proceso electivo se encuentra impugnado ante los tribunales electorales por la planilla de la candidata opositora Lizbeth García Aldape.

Además del ex munícipe panista, también estuvieron presentes en el convite decembrino la diputada María del Rosario González Flores y el ex diputado federal Luis Alonso Mejía García, entre otros personajes del albiazul.

