México y EU acuerdan combatir ataques de drones y tráfico de fentanilo

Durante la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad en la Ciudad de México, ambas naciones pactaron conectar plataformas de inteligencia para frenar amenazas aéreas y financieras.

Autoridades de México y Estados Unidos acordaron la implementación de nuevas medidas tecnológicas y de inteligencia para blindar la frontera común ante la amenaza de ataques con drones, así como intensificar la persecución financiera contra los cárteles que trafican fentanilo.

Tras la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG), celebrada el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México, el Departamento de Estado de EU confirmó que ambas delegaciones pactaron «conectar plataformas analíticas» para prevenir y responder a incidentes aéreos no tripulados en la zona limítrofe.

Este acuerdo surge en un contexto donde el uso de drones modificados por parte del crimen organizado ha escalado, convirtiéndose en una prioridad de seguridad nacional para ambos «socios soberanos», según se lee en el comunicado oficial emitido por la diplomacia estadunidense.

COMUNICADO. "Segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México–Estados Unidos".https://t.co/pW3d9ebuMw pic.twitter.com/0kE7HkIuT5 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 16, 2025

Ofensiva contra las finanzas del fentanilo

Más allá de la tecnología operativa, el eje central de la reunión fue el combate al tráfico de fentanilo. Las seis agencias gubernamentales de Estados Unidos presentes y sus homólogos mexicanos establecieron que el objetivo primordial es frenar las muertes por sobredosis que, anualmente, cobran la vida de miles de estadunidenses.

La estrategia acordada vira hacia la estructura económica: el SIG implementará medidas contra instituciones financieras y personas cómplices que facilitan la fabricación, distribución y venta tanto del opioide sintético como de sus precursores químicos.

Extradiciones y combate al ‘huachicol’

El documento oficial destaca que la cooperación bilateral se extenderá a áreas críticas que han sido puntos de tensión histórica. Se acordó:

Agilizar las extradiciones: Profundizar la colaboración para el procesamiento y entrega de objetivos prioritarios.

Decomiso de activos: Golpear la capacidad operativa de las bandas criminales mediante la incautación de bienes.

Robo de combustible: Se iniciarán investigaciones conjuntas sobre el robo de hidrocarburos (huachicol), una fuente clave de ingresos ilícitos para los grupos delictivos en México.La designación de «Terrorismo»

Un punto relevante en el lenguaje utilizado por el Departamento de Estado es el compromiso de las delegaciones para desmantelar lo que Washington denomina «Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO)», además de otros grupos criminales, buscando interrumpir sus fuentes de ingresos.

Ambas naciones se comprometieron a dar seguimiento inmediato a estos acuerdos en una próxima reunión programada para enero de 2026.

Esta fue la segunda reunión de seguridad entre ambas naciones, luego de que en septiembre se firmara el acuerdo para fortalecer el intercambio de inteligencia y las acciones para combatir la inseguridad en ambos lados de la frontera.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR