Persona desmayada moviliza a voluntarios

El incidente tuvo lugar en la prolongación de la avenida Hidalgo, casi esquina con calle Lomas de Rosales.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La presencia en la vía pública de una persona aparentemente desmayada, movilizó a Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas, la tarde del lunes.

En el lugar, el hombre era auxiliado por ciudadanos que pasaban por el sitio.

La persona se encontraba afuera de la agencia BMW.

Los voluntarios llegaron para valorar y atender al presunto enfermo.

Personal de la agencia de automóviles solicitó que retiraran del sitio al joven y tampoco permitió que lo sentaran en esa área para su recuperación.

Tras valorarlo, se dieron cuenta que estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por lo que se descartó una emergencia médica.

Durante varios minutos, acompañaron al joven en espera de que se recuperara un poco.

Por. Benigno Solís/La Razón