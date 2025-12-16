Reportan alza en consumo de carne

Este aumento en el consumo ha permitido que no se resienta el sector ganadero por la caída en las exportaciones

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El consumo de carne en Tamaulipas mantiene una tendencia al alza y se prevé un incremento adicional durante diciembre, impulsado por la temporada navideña y la mayor actividad económica, informó José Ramón Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas.

Explicó que este comportamiento refleja tanto una recuperación gradual del sector como cambios en los hábitos de consumo, ya que prácticas como la carne asada se han extendido a distintas regiones del país, incrementando la demanda nacional.

A pesar del cierre temporal de fronteras para la exportación y la reducción de hatos provocada por sequías recurrentes, el precio del becerro se ha mantenido estable, gracias al mayor consumo interno y a la disminución del inventario ganadero.

El dirigente señaló que ya se coordinan acciones con autoridades estatales y federales para impulsar la repoblación de hatos y la rehabilitación de pastizales, además de llamar a los productores a cumplir con el aretado y la regularización del ganado.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN