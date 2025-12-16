Segob pide a productores no bloquear carreteras y privilegiar el diálogo

La Segob y la Sader exhortaron a los manifestantes a privilegiar el diálogo y la negociación ante las amenazas de realizar nuevos bloqueos carreteros.

Ante las amenazas de cerrar puentes fronterizos por parte de un grupo de productores agrícolas el gobierno federal respondió a través de la Secretaría de Gobernación y de Agricultura. Ambas dependencias afirmaron que el campo mexicano es una prioridad para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un comunicado, Gobernación y Agricultura llamaron a los manifestantes a privilegiar el diálogo y la negociación para evitar afectaciones a terceros, trastocar la economía y la movilidad de las personas, tras destacar que el gobierno federal ha dado apoyos económicos a productores para parcelas.

Ante las amenazas de bloqueo en puentes fronterizos y autopistas por parte de un grupo de productores agrícolas, el gobierno de México informa que el campo ha sido y seguirá siendo una prioridad nacional, y hoy, a diferencia del pasado, los apoyos llegan de manera directa, justa y transparente a quienes más los necesitan, fortaleciendo la producción y el bienestar de las comunidades rurales», destacó la comunicación oficial de ambas secretarías.

Además, se informó que hasta este martes 16 de diciembre del 2025 unos 2.8 millones de pequeños productores agrícolas han recibido apoyos económicos para sus parcelas de hasta 10 hectáreas y están en proceso de validación algunos pagos pendientes de un sector de productores.

Actualmente se encuentran en proceso de validación para el pago de incentivos los expedientes de 6 mil 279 productores de trigo panificable del ciclo otoño–invierno 2024–2025, provenientes de once estados del país», indicaron en el comunicado.

También se contempla el pago de los 47 mil 593 productores de maíz del ciclo primavera–verano 2025 «para ser beneficiarios del apoyo complementario de 950 pesos por tonelada, adicionales al precio de venta», se precisó.

Para mayor certeza y claridad, la Secretaría de Agricultura realizará la publicación de la mecánica operativa para el pago de incentivos a productores de arroz de los ciclos primavera–verano 2024 y otoño–invierno 2024–2025. De acuerdo con las dependencias, esta acción beneficiará a 2 mil 706 productores de los estados de:

Campeche

Nayarit

Michoacán

Colima

Morelos

Jalisco

Tabasco

Veracruz

El llamado subrayó que se apela «a la solidaridad para no afectar a transportistas, empresas ni a nuestros paisanos que, en estas fechas, se trasladan por las carreteras para reencontrarse con sus familias y celebrar las fiestas decembrinas, reiterando que las puertas del diálogo institucional permanecen abiertas para atender cualquier inconformidad».

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR