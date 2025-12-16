Sentencian a «El Patrón» a 14 años de prisión por el atentado contra Ciro Gómez Leyva

Un juez federal sentenció a 14 años de prisión a Armando Escárcega Valdez, "El Patrón", quien se declaró culpable del atentado cometido contra el periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre de 2022.

Durante una audiencia de procedimiento abreviado, Escárcega se declaró culpable de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) y su defensa acordaran una sentencia mínima.

Durante una audiencia de procedimiento abreviado, Escárcega se declaró culpable de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) y su defensa acordaran una sentencia mínima.

El juez de control Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, le preguntó directamente si aceptaba declararse culpable. Escárcega respondió: “Sí, su señoría”.

Una audiencia marcada por tensión

Durante los 53 minutos que duró la diligencia, ‘El Patrón’, quien portaba anteojos y una barba larga, se mostró visiblemente ansioso. No dejó de manipular una pluma que tenía en sus manos, reflejando el nerviosismo ante la sentencia que lo condenaría a más de una década en prisión.

Con esta resolución, el periodista Ciro Gómez Leyva informó en su cuenta de X que los siete hombres involucrados en el intento de homicidio ya fueron juzgados en su totalidad, cerrando así el proceso contra la célula criminal que intentó acabar con su vida.

Armando Escárcega Valdez, “El Patrón”, fue sentenciado hace unos minutos a 14 años de prisión por tentativa de homicidio en mi contra. Con esto queda sentenciada la totalidad del grupo de siete hombres que formaron la llamada célula de ejecución. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2025





¿Quién ordenó el atentado?

A mediados de 2025, la FGR reveló que el atentado contra Gómez Leyva fue ordenado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La dependencia señaló que varios integrantes de la célula criminal estuvieron en un campo de adiestramiento en Jalisco, dirigido por un colombiano apodado ‘El Primo’, quien los entrenó en el manejo de armas de fuego de distintos calibres.

Este entrenamiento formaba parte de la preparación para ejecutar el atentado, considerado un “encargo directo” del líder del CJNG.

Otros implicados en el caso

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, detalló que durante audiencias previas se dictaron sentencias contra otros miembros de la célula de ejecución:

Héctor Eduardo Martínez Jiménez, ‘El Bart’, sentenciado a 14 años de prisión como autor material del atentado.

Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, ‘El Pool’, condenado a 12 años por su participación en el cierre del paso al periodista.

‘El Dedos’ y ‘El Yeye’, sentenciados a 11 años de cárcel por su participación en el ataque.

Todos ellos recibieron adiestramiento del CJNG, según las declaraciones presentadas en las audiencias.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR