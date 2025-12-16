Supervisa la alcaldesa avance de nuevo museo en Nuevo Laredo

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal supervisó los avances del Museo de Ciencia y Tecnología, una obra que contará con un planetario instalado dentro del histórico tanque elevado, como parte de un proyecto innovador

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En una acción que marca un punto clave para el futuro educativo y científico de la ciudad, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal supervisó los avances del Museo de Ciencia y Tecnología, una obra que contará con un planetario instalado dentro del histórico tanque elevado, como parte de un proyecto innovador que fusiona el patrimonio urbano con la ciencia y la tecnología.

Durante la visita, la presidenta municipal destacó que este ambicioso proyecto educativo se desarrolla con el objetivo de crear un espacio donde la ciencia y la tecnología sean accesibles para todos los habitantes de la región fronteriza, fortaleciendo el aprendizaje y la divulgación del conocimiento científico.

“Estamos muy contentos, es una obra muy completa, realmente de ciencia y tecnología, pensada para el intelecto de nuestros jóvenes y nuestros niños; un lugar donde vengan a descubrir, tocar, conocer y aprender. Además, estamos en una de las partes más altas de Nuevo Laredo, desde donde se aprecia una vista espectacular de la ciudad”, expresó la alcaldesa.

El museo integrará instalaciones de última generación, destacando especialmente su planetario con tecnología de proyección 4K, el cual ofrecerá experiencias visuales inmersivas y contenidos educativos de alto nivel.

Esta infraestructura busca posicionarse como un referente regional para la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), proporcionando a estudiantes y visitantes experiencias participativas que estimulen el interés por las disciplinas científicas.

La inversión total de la obra asciende a 225 millones 539 mil pesos, en esta segunda etapa ya se instalan las plataformas, louvers, trabajos de albañilería y acabados, domo, drenaje pluvial, instalaciones de voz y datos, sistemas hidrosanitarios, detección de incendios, aire acondicionado y extracción, así como instalaciones eléctricas y el colado de entrepisos.

Durante el recorrido, la alcaldesa explicó que el planetario se ubicará en el sexto nivel, dentro del antiguo tanque de agua, el cual fue completamente rehabilitado y reforzado para albergar este nuevo espacio educativo.

En su interior se proyectarán documentales y contenidos científicos, con una capacidad aproximada para 52 personas.

Canturosas Villarreal subrayó que este museo será el único de ciencia y tecnología a nivel regional, con un enfoque sustentable y de recuperación de espacios, lo que también lo convertirá en un nuevo atractivo turístico para la ciudad.

Por su parte, el arquitecto Carlos De Anda explicó que el proyecto cuenta con la asesoría de especialistas en museografía y construcción de museos, y que todo el equipamiento del planetario se fabrica en talleres de Estados Unidos y México, para posteriormente ensamblar en el sitio.

Finalmente, la alcaldesa reiteró que este museo está pensado para toda la comunidad y que representa una obra de gran calado que dejará un legado duradero en la memoria de Nuevo Laredo, consolidando la transformación de la ciudad mediante proyectos de alto impacto educativo, cultural y social.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON