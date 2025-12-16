Tampico: Con finanzas sanas

EL RESBALÓN/ MARIO PRIETO

Mientras varios municipios de Tamaulipas llevan más de tres meses en quiebra, el municipio porteño y su presidenta municipal, Mónica Villarreal, pueden presumir que se encuentran en números negros.

Se han realizado ajustes en varias áreas y en el último año, se invirtió en la digitalización de casi todos los cobros municipales, lo que ha logrado eficientizar la recolección de los recursos, evitando que se den “pellizcos» y hasta mordidas al dinero que se junta.

Además, todo esto ha logrado incrementar hasta un 16% los ingresos propios; es decir, ahora la ciudad tiene más dinero que antes para poder llevar a cabo las acciones y obras de infraestructura que se necesitan.

Cheque este dato: al inicio de la administración, el cobro era un 70% efectivo y un 30% por otros medios; a un año, se ha dado vuelta a la situación y ahora es un 30% de efectivo y un 70% con transferencias, tarjetas de crédito o débito.

Esto garantiza al cien por ciento que lo que se cobra en disciplinas deportivas, multas de tránsito y otros cobros, llega directamente a la cuenta del municipio.

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal, cuenta con una tesorera, Silvia SantaMaría Góngora, que está comprometida al cien por ciento con su trabajo y quien revisa (hasta con lupa) toda factura o pago a realizar, lo que ha hecho más eficiente la recaudación.

Las áreas donde más ha incrementado la recaudación por no haber efectivo involucrado son:Vía pública: un 472%, Deportes: 63%, Ecología: 79%, Espectáculos: 138%, Parquímetros: 22%, Rodantes: 49% y en los Baños municipales: 34%.

Al terminar la concesión del estacionamiento subterráneo de la Plaza de la Libertad y al pasar a ser operado directamente por el municipio, se ha generado una cantidad anual por el orden de los 12.5 millones de pesos, por lo que no renovar la concesión a la empresa particular operadora resultó un verdadero acierto.

El cambio de sistema de cobro de parquímetros también permitió un incremento de más del 20% en la recaudación de este concepto.

Esta administración que encabeza Mónica Villarreal ha invertido en activos fijos más de 80 millones de pesos y se han adquirido más de 67 unidades de transporte, lo que aumenta el patrimonio del municipio y acaba con el arrendamiento de unidades a terceros, como se hacía en otras administraciones.

Ahora se tienen más unidades vehiculares y maquinaria pesada propia, lo que ha disminuido el gasto en arrendamiento.

Esta administración municipal se ha apretado el cinturón desde el primer día, eliminando privilegios a funcionarios, como el pago de teléfonos celulares a funcionarios y esta prohibida la adquisición de unidades de lujo en esta administración.

El jueves se aprobó de forma unánime por el Cabildo el presupuesto 2026, que se enfoca en atender el área de servicios públicos, obra pública y bienestar social. Un promedio de 1,470 millones de pesos que será usado para atender todas las peticiones de los ciudadanos.

Aquí están los números que avalan que la alcaldesa, Mónica Villarreal, ha cuidado en qué se gasta cada centavo del dinero de los tampiqueños, y por eso hay resultados con finanzas sanas.

Por. Mario Prieto.