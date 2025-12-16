Traslada DIF Altamira la magia de la Navidad a la zona rural

De la mano de ATP entregaron regalos y sorpresas a niñas y niños

La magia de la Navidad llegó al Ejido El Contadero, donde el Sistema DIF Altamira, a través de la gira Aliados de Santa, llevó alegría y sonrisas a niñas y niños de la escuela primaria CONAFE, en una emotiva entrega de regalos que fortaleció el espíritu solidario de la temporada.

Esta significativa jornada fue posible gracias a la suma de voluntades entre el DIF Altamira y el Voluntariado ATPsinos de Altamira Terminal Portuaria (ATP), quienes con entusiasmo y compromiso hicieron realidad este encuentro navideño, demostrando que la unión entre sociedad y voluntariado permite que el corazón de la Navidad llegue a más comunidades.

La presidenta del DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, agradeció de manera especial la participación y apoyo de los representantes de ATP: Ing. Ángel Benjamín Escandón Martínez, Gerente de Recursos Humanos; Lic. Lucía Hernández Segura, Supervisora del área de Recursos Humanos;

Brenda Franco, Gerente de Servicios, además del Ing. Pedro Sánchez, Gerente del Área de Cumplimiento.

Asimismo, reconoció la colaboración de la comunidad educativa del CONAFE, destacando a la Profesora Leonor Guadalupe Rivas Vizcarra, Educadora de Primaria; a la Lic. Zobeida Muñoz Rodríguez, Educadora Comunitaria de Acompañamiento Regional, y a Lucina González Chipuli, Educadora Comunitaria de Acompañamiento.

De igual manera, expresó su agradecimiento a la Sra. Alicia González de Márquez, en representación del Club Rotario Altamira Miralta, por sumarse a esta noble causa en favor de la niñez de la zona rural.

“En el DIF Municipal Altamira seguimos trabajando de la mano con nuestros aliados para llevar alegría, esperanza y momentos inolvidables a la niñez altamirense. ¡Infinitas gracias ATP!”, expresó la presidenta del DIF, Rossy Luque de Martínez.

Con acciones como esta, el DIF Altamira refrenda su compromiso de fortalecer los valores de solidaridad, inclusión y bienestar, llevando sonrisas y esperanza a cada rincón del municipio.

POR OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN