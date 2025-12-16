VIDEO: Abuelita sube al escenario con Bad Bunny y disfruta de «La Casita»

Una abuelita se vuelve viral al subir al escenario con Bad Bunny y disfrutar de “La Casita”, símbolo de cercanía y protesta social.

Es ya un clásico en los conciertos de Bad Bunny que algunos fans seleccionados puedan subir al escenario y vivir una experiencia cercana con el artista. Esta vez, la protagonista fue una abuelita que se volvió tendencia en redes sociales por su participación en “La Casita”, el espacio exclusivo dentro del show del cantante.

Kida, una creadora de contenido, compartió en sus redes que su abuela fue elegida para formar parte de esta experiencia. En el video se puede ver a la señora luciendo un look espectacular y un peinado impecable, siendo ayudada por el personal de seguridad para saltar la valla y llegar hasta Bad Bunny. Durante su tiempo en “La Casita”, disfrutó de varias canciones de baile, bebidas y un ambiente íntimo que rápidamente se volvió viral.

El evento tuvo lugar en Puerto Rico, durante una serie de conciertos a manera de residencia. Los fanáticos que asistan al Estadio GNP en México podrían tener la misma oportunidad de ser elegidos y vivir momentosEs ya un clásico en los conciertos de Bad Bunny que algunos fans seleccionados puedan subir al escenario y vivir una experiencia cercana con el artista. Esta vez, la protagonista fue una abuelita que se volvió tendencia en redes sociales por su participación en “La Casita”, el espacio exclusivo dentro del show del cantante.

Kida, una creadora de contenido, compartió en sus redes que su abuela fue elegida para formar parte de esta experiencia. En el video se puede ver a la señora luciendo un look espectacular y un peinado impecable, siendo ayudada por el personal de seguridad para saltar la valla y llegar hasta Bad Bunny. Durante su tiempo en “La Casita”, disfrutó de varias canciones de baile, bebidas y un ambiente íntimo que rápidamente se volvió viral.

El evento tuvo lugar en Puerto Rico, durante una serie de conciertos a manera de residencia. Los fanáticos que asistan al Estadio GNP en México podrían tener la misma oportunidad de ser elegidos y vivir momentos similares durante el show.

Pero, ¿qué es realmente “La Casita” de Bad Bunny? Según la empresa encargada de los conciertos, se trata de “una estructura que funciona como un segundo escenario dentro del show, pensada para generar momentos más íntimos y cercanos con el público”. Sin embargo, su significado va más allá del entretenimiento.

“La Casita” es también un símbolo de protesta y lucha social. Representa la resistencia de los habitantes de Puerto Rico frente a la gentrificación, fenómeno que desplaza a las comunidades locales para dar paso a edificios y centros comerciales. El espacio dentro del concierto refleja esta historia: una casa que, a pesar de las adversidades, sigue siendo un refugio de identidad y cultura, celebrada ahora en medio de la música y la conexión directa con los fans.

Pero, ¿qué es realmente “La Casita” de Bad Bunny? Según la empresa encargada de los conciertos, se trata de “una estructura que funciona como un segundo escenario dentro del show, pensada para generar momentos más íntimos y cercanos con el público”. Sin embargo, su significado va más allá del entretenimiento.

El espacio dentro del concierto refleja esta historia: una casa que, a pesar de las adversidades, sigue siendo un refugio de identidad y cultura, celebrada ahora en medio de la música y la conexión directa con los fans.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR