VIDEO: Cantante se electrocuta y cae desplomado en el escenario

Una tragedia ocurrió en un evento en vivo debido a una falla en el sistema de audio, otro de los músicos rescató a su compañero y evitó una tragedia mayor

Una tragedia opacó una presentación musical en Lima, Perú, pues uno de los músicos sufrió una descarga eléctrica. El integrante de la agrupación cayó desplomado sobre el escenario al instante, mientras que otro de sus compañeros actuó de manera oportuna para salvarle la vida, lo que generó que se suspendiera la presentación de Mi Mejor Amigo Scott en un centro nocturno de esa localidad.

El cantante que recibió la descarga eléctrica estuvo durante siete segundos paralizado, por lo que los presentes habían pensado que había muerto. El hecho ocurrió cuando tomó el micrófono para cantar fue en ese instante cuando se electrocutó, causando alarma entre los asistentes, quienes pensaron que el músico había muerto.

Carlos Suárez quedó tendido en sobre el escenario del local Yacana Bar, el hecho fue compartido en redes sociales donde se divulgaron videos del momento exacto en que se electrocutó por una falla en el sistema de audio, que lo mantuvo inmóvil durante aproximadamente siete segundos.

Músico iba a cantar cuando se electrocutó

En las imágenes que se han viralizado en redes sociales se escucha que el joven empieza a gritar en cuanto agarra el micrófono y segundos después cae desplomado sobre el escenario donde continuó recibiendo la descarga eléctrica, durante siete segundos, tiempo esencial que ayudó a que no perdiera la vida.

Fue gracias a la intervención de uno de sus compañeros que pudo desconectar el cable del micrófono, eso evitó que Carlos Suárez muriera electrocutado. Luego del accidente informó a través de su cuenta de Instagram confirmó que se encuentra estable y agradeció a las personas que se preocuparon por su estado de salud.

El músico narró que al parecer el establecimiento detectó que había “problemas con la corriente eléctrica” y que no los habían considerado importantes en ese momento. Además indicó que cuando conectó su guitarra al amplificador y luego al tocar el micrófono fue cuando recibió la descarga eléctrica que le ocasionó quemaduras en el cuello, por lo que tuvo que recibir atención médica.

“Estoy bien de salud, estoy estable y no tengo ningún tipo de complicación en mi cuerpo. Solo tengo unas quemaduras en mi cuello de primer grado superficiales”, escribió en su cuenta de Instagram.

Una falla técnica ocasionó la descarga

En sus declaraciones en Instagram, el joven músico identificó que el principal factor de riesgo fue la ausencia aparente de “pozo a tierra” en el local, situación que impidió la correcta derivación de la corriente. Añadió que la instalación del equipo sonoro, organizada por Armando Luque, utilizó amplificadores de alto voltaje sin adaptadores adecuados hacia fuentes consideradas inseguras, lo que resultó en la descarga.

