VIDEO: Estafan a jóvenes con 24 mil pesos al comprar boletos falsos de Bad Bunny

Cuatro jóvenes fueron estafados con 24 mil pesos al intentar comprar boletos falsos para un concierto de Bad Bunny mediante un perfil no verificado.

Las estafas a través de redes sociales siguen en aumento, y una de las modalidades más frecuentes es la venta falsa de boletos para conciertos de artistas internacionales. Recientemente, cuatro jóvenes denunciaron haber sido víctimas de fraude tras intentar comprar entradas para un concierto de Bad Bunny.

Según su relato, los jóvenes adquirieron los boletos a través de un perfil de TikTok, pagando 6 mil pesos por cada entrada, sumando un total de 24 mil pesos. Sin embargo, nunca recibieron los boletos, por lo que se presentaron frente al Estadio GNP Seguros para visibilizar lo ocurrido y buscar alguna solución.

El caso se difundió mediante un video en la cuenta @soydamiancervantes, donde un influencer entrevistó a los afectados. Ellos explicaron que la supuesta vendedora se identificaba como Camila García en TikTok. Tras concretar la compra, la comunicación con ella se cortó y posteriormente fueron bloqueados. Al investigar más, descubrieron que el perfil contaba con denuncias previas por robo de identidad.

“Pagamos 6 mil pesos cada uno por un boleto de Bad Bunny. La chava supuestamente estaba en Monterrey y nos estafaron. Después vimos que tenía denuncia por robo de identidad”, relató una de las jóvenes durante la entrevista.

Los afectados explicaron que encontraron el perfil de la estafadora a través de publicaciones que ofrecían boletos para el concierto, las cuales aparentaban ser confiables debido a la actividad constante de la cuenta. Esto les generó confianza para realizar la compra, hasta que la comunicación desapareció por completo.

El video generó diversas reacciones en redes sociales, con usuarios alertando sobre los riesgos de comprar boletos a través de perfiles no verificados y recomendando extremar precauciones, especialmente para eventos de alta demanda como conciertos internacionales.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR