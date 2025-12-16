VIDEO: Lalo Salazar finalmente habla de su ruptura con Laura Flores

A cuatro meses de haber finalizado su relación, Lalo Salazar habló abiertamente sobre su ruptura con Laura Flores.

Luego de varios meses de hermetismo, Lalo Salazar decidió romper su silencio sobre su separación con Laura Flores. El periodista reconoció que el romance concluyó hace aproximadamente cuatro meses y que, desde entonces, no ha tenido contacto alguno con la actriz, pese a la buena impresión que aún conserva de ella.

En entrevista con el canal de YouTube «Tony Stars», Lalo Salazar describió el último año como uno de los más positivos de su vida, destacando como uno de sus recuerdos más significativos el breve pero intenso romance que vivió con Laura Flores. Lejos de los reproches, optó por ser respetuoso.

«Laura es una mujer increíble en todos los sentidos, una gran mamá, para mí fue algo muy bonito, expresó, dejando claro que, aunque la relación terminó, el aprecio personal permanece intacto.

La verdad detrás de la separación entre Lalo Salazar y Laura Flores

Con honestidad, Lalo Salazar reconoció que el romance no prosperó. Sin entrar en detalles, explicó que simplemente el amor llegó a su fin, una situación que, aunque dolorosa, asumió con madurez.

Desgraciadamente, se acabó el amor, se acabó la relación de pareja, pero eso no quita que la sigo queriendo mucho como persona que es. No sé por qué no cuajó, pero de que la sigo queriendo, de que la sigo admirando, sí, mucho, declaró.

Lalo Salazar también fue enfático al señalar que, tras la ruptura, no volvió a tener contacto con Laura Flores, descartando cualquier tipo de reconciliación.

Lalo Salazar sale en defensa de Laura Flores

En días recientes, Lalo Salazar volvió a colocarse en el centro de la atención luego de que circularan fotos en redes sociales donde se le observa acompañado de una mujer cuya identidad no ha sido revelada. Ante la avalancha de rumores, el conductor decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje, confirmó que está iniciando una nueva relación, aunque aclaró que aún no se trata de algo formal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la contundente defensa que hizo de su exnovia, Laura Flores, ante los comentarios negativos que comenzaron a surgir en redes.

Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos y merece todo mi respeto, escribió.

Además, Lalo Salazar fue enfático al señalar que nadie tiene derecho a referirse a una mujer como si se tratara de un trofeo o una competencia, subrayando que todas merecen respeto.

El nuevo romance de Lalo Salazar

Aunque confirmó que se encuentra conociendo a alguien más, Lalo Salazar pidió respeto para la privacidad de su actual pareja, dejando claro que no busca exponer su vida personal más allá de lo necesario. El periodista explicó que su intención al aclarar la situación fue poner fin a los rumores y evitar que se generen ataques o comparaciones injustas.

Con este posicionamiento, Lalo Salazar marcó una línea clara entre su pasado con Laura Flores y su presente sentimental, apostando por la discreción y el respeto mutuo.

Laura Flores reacciona a la nueva relación de Lalo Salazar

Por su parte, Laura Flores fue consultada por el programa «De primera mano» sobre la nueva relación de su expareja. La actriz confesó no estar enterada del romance, ya que, según explicó, Lalo Salazar la tiene bloqueada y no puede ver sus publicaciones en redes sociales.

No, pero qué bueno, qué bueno que esté contento. No tiene nada de malo que haga su vida, comentó Flores, mostrando una postura madura y empática ante la situación.

Si bien admitió que le sorprendió que Lalo Salazar emitiera un comunicado público, dejó claro que no guarda resentimientos y que le desea lo mejor. Asimismo, señaló que, aunque ha salido con algunas personas, no está interesada en iniciar una relación formal por el momento.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR