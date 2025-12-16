VIDEO: Mujer embarazada descubre a su esposo con la amante y se agarran a golpes en la calle

El hombre le dijo que iba al doctor pero ella lo siguió y lo encontró con otra mujer. En enfrentamiento paralizó el tránsito.

La terrible traición de un hombre a su esposa sacudió las calles de Guayaquil en Ecuador, luego de que la mujer decidiera lanzarse a los golpes contra la amante de su pareja y terminaran paralizando el tránsito.

«Mira dónde vienes con esta zorra desgraciada.. hasta dónde me mientes, sin vergüenza, ¡te desprecio!», le gritó la esposa.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a amabas mujeres jalándose del cabello, dándose puñetazos, llorando y gritando, mientras el hombre por el que pelean trata de separarlas sin éxito ante la mirada atónita de los transeúntes.

🇪🇨👊♀️💔😡 Infidelidad en Guayaquil termina en brutal pelea femenina Dos mujeres se agarran a golpes por un hombre 🚔 Una mujer descubrió a su pareja con otra en la Atarazana de Guayaquil. Ambas se enfrentaron físicamente en la calle mientras el hombre intentaba separarlas. El… pic.twitter.com/PkUy2qjHrZ — ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) December 14, 2025

De acuerdo a información difundida en redes, la esposa se encuentra embarazada y el sujeto le habría dicho a su esposa que iba al médico, pero ella lo habría seguido y lo habría visto saliendo con otra mujer por lo que decidió acudir a confrontarlo y todo terminó en una golpiza con la amante a mitad de la calle en una vía muy transitada.

«Que se separe y se largue», decían las presentes.

En otro video se observa a la mujer sentada y llorando, el hombre que realiza la grabación detalla que el esposo prefirió irse con la amante que quedarse con su esposa, se observa gente alrededor de la fémina tratando de auxiliarla. La afectada fue identificada como Jahaira Núñez y sería trabajadora del gobierno local.

Mujer sorprendió a su esposo con la amante y ambas se dieron a golpes en el sector de La Atarazana, norte de #Guayaquil. Según testigos, la fémina se encuentra embarazada. La afectada fue identificada como Jahaira Núñez, quien a inicios de diciembre le ratificaron el cargo como… pic.twitter.com/eE6TZgy7ap — Periódico D'Una (@periodicodeuna) December 16, 2025

“Pelear por un mentiroso que traiciona es denigrante”, “una mujer no debe rebajarse”, “mujer verdadera, la otra es de mentirita”, “qué humillación por parte de ese poco hombre”; son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO