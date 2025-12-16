VIDEO: Querían robar la bolsa a una mujer, pero se caen y vecinos los agarran a escobazos

La víctima sí resultó lesionada, pues los ladrones la arrastraron

Un video de un asalto fallido se ha vuelto viral, pues muchos celebraron que los ladrones recibieron su merecido entre su falta de pericia y el hartazgo de la gente. El hecho ocurrió el pasado 12 de diciembre en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, a plena luz del día.

Cámaras de seguridad de la calle de Benedetti, a pocos metros de la calle principal de Camino del Buen Ayre, captaron el momento en que sucedió el hecho que pasó de ser violento a lo hilarante, pero posteriormente a lo impune, pues una mujer que se encontraba en la calle esperando afuera de una vivienda, cuando llegaron los ladrones.

Los dos sujetos se desplazaban a bordo de una motocicleta, por lo que uno de los cuales, vestido con playera roja, bajó y jaló el bolso de la víctima, quien puso resistencia al hurto. El sujeto jaló a la mujer, quien cayó al suelo y fue arrastrada durante un metro por sus agresores.

Sin embargo, la historia dio un giro cuando los ladrones, en su huida, cayeron de la moto en la que se desplazaban. Fue ahí cuando los vecinos del barrio de San Martín aprovecharon el momento para «caerle» a los asaltantes hasta con escobas. Incluso, por un momento, les cerraron el paso para que no pudieran agarrar la moto.

Los vecinos lograron retener a los dos ladrones por alguno minutos, pero ante la ausencia de las autoridades los dos ladrones lograron escapar, lo que acrecentó la voz de que se haga justicia y se evite la impunidad ante el asalto que le provocó lesiones a la mujer.

Video 100% satisfactorio Unos cacos que intentaron robarle a una señora se cayeron de la moto y los vecinos los agarraron a los escobazos🐐 La provincia es tierra de nadie. pic.twitter.com/ZPYWQlvXEY — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) December 16, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO