VIDEO: Salta de auto en movimiento con las manos atadas para escapar de secuestro

Un hombre protagonizó una escena de película luego de que en segundos escapara de su secuestro y decidiera lanzarse de un automóvil que iba sobre una avenida a toda velocidad con las manos atadas. Los hechos sucedieron en el estado de Ceará, en Brasil.
La grabación, compartida por la cuenta de X @ActualidadViral, de 23 segundos de duración y que habría sido captada por una cámara de videovigilancia ubicada en la zona, muestra cómo circulan sobre una avenida un carro rojo y, detrás, otro blanco. De repente, se abre la puerta y un hombre se arroja con las manos maniatadas a la espalda, mientras el vehículo sigue su curso.
El hombre se queda tirado en la acera y trata de levantarse. Se ve que lleva un pañuelo que también le habrían amarrado a la boca para evitar que hablara y pidiera ayuda. El hombre se ve nervioso, mirando hacia la avenida para estar alerta en caso de que los delincuentes regresaran por él.
Tras los hechos, las autoridades acudieron a auxiliar a la víctima e implementaron un operativo donde rescataron a dos personas más que se encontraban privadas de su libertad y detuvieron a un hombre de 48 años con antecedentes penales. Sus cómplices escaparon.
Algunos internautas lamentaron que en el video nadie se acercara a auxiliar al joven tras su caída porque los secuestradores podían regresar por el sujeto. Resaltaron que el hecho ocurrió frente a algunos negocios que se encontraban abiertos, y ni así se acercaron a brindarle ayuda.
