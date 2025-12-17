Juan Pablo Vigón es suspendido por su agresión en la Final de la Liga Mx

El futbolista de Tigres, Juan Pablo Vigón, fue suspendido por la agresión en la Final del Apertura 2025, informó la Comisión Disciplinaria

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer los castigos oficiales derivados de los incidentes ocurridos al término de la Final de vuelta del futbol mexicano, disputada en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca se coronó campeón ante Tigres. Uno de los señalados principales fue Juan Pablo Vigón, quien recibió una sanción que lo dejará fuera del arranque del Clausura 2026.

Luego de analizar los reportes arbitrales y el material audiovisual, el organismo determinó que el mediocampista de Tigres deberá cumplir dos partidos de suspensión, como consecuencia de conductas antideportivas registradas tras el silbatazo final. La resolución busca sentar un precedente para evitar que este tipo de comportamientos empañen los momentos decisivos del campeonato.

Juan Pablo Vigón recibe dos juegos de suspensión por su expulsión en la Final Se pierde el arranque del Clausura 2026. Volverá hasta la fecha 3 pic.twitter.com/1mJ081KnpB — Rafael Rivera (@RafaDato2) December 17, 2025

LA AGRESIÓN QUE DESENCADENÓ EL CASTIGO

De acuerdo con el informe oficial, Juan Pablo Vigón protagonizó un incidente al agredir por la espalda a Franco Agustín Romero, defensor de los Diablos Rojos del Toluca, en medio de los festejos por el título. La acción provocó un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos, obligando a la intervención inmediata de cuerpos técnicos y elementos de seguridad.

La Comisión Disciplinaria sustentó su decisión en el uso de lenguaje ofensivo y actos humillantes, considerados faltas graves al reglamento de competencia. Bajo esta misma línea, se determinó que Franco Romero tampoco quedara exento de castigo, por lo que el zaguero argentino recibió un partido de suspensión para el próximo torneo.

El altercado tuvo su origen minutos antes, durante la tanda de penales que definió al campeón. En ese momento, Vigón fue captado realizando burlas dirigidas a Oswaldo Virgen, joven futbolista del Toluca, lo que generó molestia inmediata en el plantel escarlata.

ARREPENTIMIENTO POSTERIOR, PERO SANCIÓN FIRME

Tras consumarse el título mexiquense, Franco Romero respondió a las provocaciones con gestos irónicos hacia el mediocampista felino, situación que terminó por detonar la reacción violenta de Vigón. El episodio cerró una final intensa que, hasta ese momento, se había definido únicamente por lo deportivo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR