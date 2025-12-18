Agricultores descartan bloqueos de carreteras para este jueves

La resolución ocurrió tras la formalización de diversos acuerdos entre los representantes del sector y la Secretaría de Agricultura

ALTAMIRA, TAM.- Los productores del campo suspendieron los cierres de carreteras previstos para este jueves 18 de diciembre.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo notificó a los trabajadores rurales, transportistas y consumidores que la protesta en las rutas no se llevará a cabo. Los líderes del movimiento precisaron que, a pesar del cese de las movilizaciones en las vías, la vigilancia sobre el sector permanece activa.

«Esta lucha es de todos, pero la guardia sigue arriba.»

La organización destacó que la firma de estos documentos representa un avance significativo, pero no el final de sus exigencias.

La defensa de la dignidad del sector primario y el sustento de las familias mexicanas se mantienen como las prioridades principales para el grupo.

«No nos vamos. No olvidamos. Estamos más unidos y organizados que nunca para recuperar lo que es nuestro.»

Los integrantes del frente reafirmaron que la unión entre los productores es más sólida que en periodos anteriores.

Por ello, hicieron un llamado a sus bases para no bajar la guardia y asegurar que los beneficios pactados lleguen de forma efectiva a quienes trabajan la tierra.

Por Oscar Figueroa

La Razón