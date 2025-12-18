Alertan por falta de psicólogos y orientadores en secundarias de Tampico

El déficit impacta directamente en la atención emocional y conductual de las y los estudiantes

TAMPICO, TAM.- La carencia de psicólogos y orientadores educativos sigue siendo una asignatura pendiente en escuelas de Tampico, particularmente en el nivel secundaria, donde al menos once planteles requieren con urgencia la contratación de estas figuras, advirtió Rogelio Pérez Lara, coordinador de la región 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El dirigente sindical explicó que el déficit impacta directamente en la atención emocional y conductual de las y los estudiantes.

“Lo que sí nos faltan son orientadores y nos faltan psicólogos en las secundarias; no hay la figura como tal en las primarias, pero sí estaría bueno que se implementara. Normalmente es un psicólogo por secundaria por turno, a lo mejor de las 12 secundarias generales y 3 técnicas, a lo mejor de las 15 secundarias, 4 o 5 están cubiertas por esta figura así real”

Explicó que solo cuatro escuelas, de un total de 12, han logrado cubrir estas vacantes y señaló que ya existe un avance institucional mediante un convenio firmado entre la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya y Elda Ruth de los Reyes, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT campus sur, con el objetivo de fortalecer este apoyo en los planteles educativos.

Pérez Lara dijo que con el respaldo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se espera que para el próximo año se cubran cerca de ocho plazas docentes en primaria y secundaria.

Recordó que ya se han asignado maestros en materias como historia, matemáticas, español y ciencias, además de personal administrativo, intendentes y directivos.

Sobre la asignación de horas y claves docentes, explicó que el proceso ha permitido avanzar de manera importante.

“Hubo por ejemplo maestros que en el evento sumaron 18, 20 horas ¿por qué? Porque había suficientes horas para repartir… sí hubo un considerable número de horas que se cubrieron ya. Algunas 30, 40 horas que todavía no se ubican, pero esperamos que ya esté resuelto…1.44 a lo mejor hacen falta 3 o 4 maestros en todo Tampico”

Finalmente, recordó que hace un año aún existían grupos sin maestro frente a grupo, principalmente en secundarias, sin embargo, con la reciente asignación de claves se ha logrado cubrir alrededor del 90 por ciento de las vacantes.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón