Amplían presupuesto 2025 a mil 487 mdp

El Cabildo de Tampico aprobó un aumento al Presupuesto de Egresos 2025 a mil 487 millones de pesos, sin contratar nueva deuda, destacando disciplina financiera y mayor capacidad de inversión en obras, infraestructura y bienestar social.

El Cabildo de Tampico aprobó una ampliación y transferencias al Presupuesto de Egresos 2025 por mil 487 millones de pesos, durante la 46ª sesión ordinaria, informó la secretaria de Finanzas, Silvia Santamaría Góngora, al explicar los ajustes ante el cuerpo edilicio.

Al respecto, la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya expresó que las modificaciones fortalecen la capacidad de inversión del municipio y reflejan disciplina financiera.

“Hoy ya también aprobamos las modificaciones que se hicieron al presupuesto de egresos 2025. Cabe mencionar que le dimos la oportunidad de incrementar este presupuesto… veníamos con un presupuesto de mil 287 millones de pesos, alcanzamos un incremento de 13% que nos lleva a ser ejemplo y dar un testimonio real de las mejoras que hemos tenido para tener unas finanzas sanas y que podamos tener una participación mayor que va a redituar en obras, en infraestructura”

En la exposición financiera se dio a conocer que la actual administración no ha contraído nueva deuda, lo que permitirá reducir la carga de intereses del pasivo heredado. En ese sentido, la alcaldesa fue clara.

“Sí tenemos una deuda heredada de administraciones anteriores… En esta administración no está contemplado endeudar al municipio; por eso estamos ahorrando, haciendo previsiones de recursos del gobierno federal y estatal, y hoy estamos planeando nuestro 2026 con un presupuesto de egresos de más de mil 480 mdp, lo que nos da la posibilidad de atender más rezago”.

Villarreal Anaya expresó que el uso responsable de los recursos ya se refleja en mejores calificaciones financieras, lo que ha permitido disminuir el pago de intereses.

El Cabildo de Tampico aprobó la creación del modelo de la Secretaría de Bienestar Social y Deportes, orientado a la prevención de la salud y la construcción de paz.

Cynthia Gallardo

La Razón