Atropellan a adulta mayor en la colonia Obrera de Ciudad Madero

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada tras ser atropellada en el cruce de Río Verde y Centenario; fue trasladada a un hospital con probable fractura en ambos brazos y su estado de salud es estable.

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada tras ser atropellada la tarde de este jueves en el cruce de las calles Río Verde y Centenario, en la colonia Obrera, en Ciudad Madero.

De acuerdo con el reporte preliminar, la fémina presentó probable fractura en ambos brazos como consecuencia del impacto, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio.

Socorristas arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a un centro médico de la ciudad para su valoración especializada.

Autoridades informaron que la adulta mayor se encuentra en condiciones estables; sin embargo, permanece bajo observación médica para descartar posibles complicaciones derivadas del accidente.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

José Luis Rodríguez Castro La Razón