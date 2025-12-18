“Bajo la lupa” actuación de autoridades durante vacaciones decembrinas en Tampico

El regidor de Tampico, Edmundo Marón Manzur, advirtió que se vigilará la actuación de autoridades de los tres niveles de gobierno durante las vacaciones decembrinas para evitar abusos contra turistas y ciudadanos, e invitó a denunciar cualquier irregularidad.

La actuación de los elementos de los tres niveles de gobierno durante el periodo vacacional decembrino se mantiene bajo la lupa, con el objetivo de evitar abusos contra turistas y ciudadanos, advirtió el regidor de Tampico, Edmundo Marón Manzur.

El edil señaló que se revisará el comportamiento de autoridades federales, estatales y municipales.

“Que estemos revisando que no haya ningún abuso por parte de ninguna autoridad federal, estatal y municipal… cualquier problemática que exista, cualquier abuso, inmediatamente vamos a tomar cartas en el asunto porque no vamos a permitir que ninguna autoridad ni federal, ni estatal, ni municipal le vaya a hacer daño a los turistas y sobre todo también a los ciudadanos que quieren pasar felices fiestas”

Marón Manzur indicó que integrantes del cuerpo edilicio estarán atentos al desempeño de los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, a quienes exhortó a brindar orientación y un trato adecuado a los visitantes.

“Que los agentes de tránsito sería muy importante, por supuesto, que ellos les dieran al turista todas las accesibilidades, todas las atenciones posibles para que pasen una buena fiesta aquí en el sur de Tamaulipas y que esto no vaya a dejar un mal sabor de boca”

Finalmente, Edmundo Marón informó que permanecerá en Tampico durante esta temporada vacacional e invitó a la ciudadanía a comunicarse directamente al 833-140-21-27 para reportar cualquier problemática o abuso, con el compromiso de intervenir de inmediato.