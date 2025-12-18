Camión se queda atorado en entrada a colonia

Los trabajadores que iban a bordo tuvieron que bajar la carga que llevaba la unidad para quitarle peso y de esa manera continuar su marcha.

Un camión ya no pudo seguir su camino, al quedarse atorado en la entrada a la colonia Pescadores en Tampico.

El incidente se registró en calle Laguna del Chairel y carretera Tampico-Valles, en el acceso a ese sector.

El vehículo involucrado es un camión propiedad de una empresa cervecera.

El operador circulaba por la calle Laguna del Chairel y al tratar de incorporarse a la carretera, la unidad se atoró con la carpeta asfáltica debido al peso de la carga que llevaba, en este caso cartones de cerveza.

Los trabajadores no tuvieron más remedio que bajar las cajas para hacer más ligero el camión y de esa forma liberar al mismo.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito para tomar conocimiento y resguardar el área.

Momentos después, el camión fue liberado para seguir su camino.

Benigno Solís/La Razón