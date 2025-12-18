Descartan desalojo por nuevo Cbtis

El principio rector del proyecto es garantizar el derecho a la educación sin afectar a ningún alumno, independientemente del esquema bajo el cual curse sus estudios

CIUDAD VICTORIA, TAM- La construcción de un nuevo plantel de educación media superior en Tampico no implicará el desalojo de estudiantes ni la interrupción de clases en instalaciones actualmente ocupadas por una preparatoria privada, aclaró la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), ante la inquietud generada en la comunidad escolar.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que el principio rector del proyecto es garantizar el derecho a la educación sin afectar a ningún alumno, independientemente del esquema bajo el cual curse sus estudios.

“Desalojar es dejar fuera, y eso no va a pasar. Nadie se va a quedar sin escuela”, subrayó el funcionario.

La llegada de un nuevo CBTIS a la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira responde a un déficit histórico de espacios públicos en el nivel medio superior, especialmente en sectores donde los jóvenes deben trasladarse largas distancias para continuar sus estudios.

Valdez García explicó que el crecimiento de la demanda obliga a replantear el uso de la infraestructura existente, siempre bajo criterios de orden, diálogo y respeto a los estudiantes que ya ocupan esos espacios.

Sin desalojos, con alternativas

Precisó que el término “desalojo” no forma parte de las opciones consideradas.

En su lugar, se analizan esquemas de reorganización o reubicación acordada, sin interrumpir el ciclo escolar ni afectar la trayectoria académica de los alumnos.

“Aquí no se trata de quitarle la escuela a nadie, sino de acomodar el tablero para que entren todos”, explicó.

El inmueble en cuestión cuenta con más de una docena de aulas y una matrícula cercana a los 300 estudiantes

En contraste, un CBTIS puede atender hasta mil 600 alumnos, lo que obliga a una planeación cuidadosa para el aprovechamiento de la infraestructura pública.

La SET reiteró que cualquier ajuste se realizará con tiempo, consenso y acompañamiento de las autoridades municipales.

La alcaldesa de Tampico, dijo, ha mostrado disposición para colaborar en una solución que beneficie a la comunidad educativa sin generar conflictos sociales.

“La educación no se cancela, se organiza”, puntualizó Valdez García, al llamar a la ciudadanía a atender únicamente información oficial y descartar versiones difundidas en redes sociales.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON