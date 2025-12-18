Entra por Nuevo Laredo caravana de paisanos

La comitiva, forma parte de la Caravana 2025, que partió desde Nuevo Laredo, Texas y cruzó la frontera sin contratiempos en la madrugada del 17 de diciembre por Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Más de 20 mil mexicanos que residen en Estados Unidos ingresaron a México por Tamaulipas para pasar las fiestas decembrinas y el Año Nuevo con sus seres queridos.

La comitiva, forma parte de la Caravana 2025, que partió desde Nuevo Laredo, Texas y cruzó la frontera sin contratiempos en la madrugada del 17 de diciembre por Nuevo Laredo.

La caravana, que tiene como destino final Querétaro, está integrada por más de 5 mil vehículos, y se estima que cada uno lleva en promedio cuatro personas. Aunque muchos de los viajeros se dirigirán a Querétaro, otros aprovecharán el viaje para visitar a sus familias en diferentes estados del país.

La organización «Migrantes Unidos en Caravana» destacó que el objetivo de la caravana es fomentar el reencuentro familiar y brindar apoyo a los migrantes que regresan a México.

“Estamos monitoreando a las familias desde el centro de atención de Todos M, un servicio gratuito de Fuerza Migrante para apoyar a la organización que realiza estas caravanas Migrantes Unidos en Caravana” explicó Gilda Garza vocera de la organización “Migrantes Unidos en Caravana”.

Dijo que la reunión se realizó en Nuevo Laredo Texas, y que en un inicio formaban un grupo de 2500 automóviles pero conforme se iban acercando a la línea divisoria mexicana terminaron por ser 5 mil.

De acuerdo a información proporcionada por protección civil de Querétaro, en cada vehículo se contabilizó al menos cuatro personas, por lo que se considera que fueron más de 20 mil las personas que pisaron territorio mexicano.

En Nuevo Laredo, ya los esperaban instituciones de Querétaro, Instituto nacional de migración, autoridades de Tamaulipas para realizar el acompañamiento.

Si bien el trayecto es hacia Querétaro, muchos de las familias que se sumaron a este viaje tienen sus raíces en otros estados de la República mexicana y conforme avanzan en el trayecto toman , su dirección final.

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón