Es hoy…

VIDA DIARIA/ROSA ELENA GONZÁLEZ

Hoy, 18 de diciembre, es el Día Internacional del Migrante, y no, la fecha no es tanto para celebrar sino para reflexionar las causas del fenómeno de la migración en cada nación. Por lo general la emigración es por culpa de las malas políticas públicas, en diferentes sectores, de los gobernantes.

Fue declarado el Día Internacional del Migrante hace 25 años por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la intención de fortalecer la cultura y que en cada país a donde lleguen personas migrantes se les reconozcan sus derechos.

¿No sería mejor que las Naciones Unidas se manifestaran para que los gobernantes de cada país ejercieran buenas políticas públicas y que estas estén apegadas a los tiempos y necesidades de las comunidades para evitar que la gente tenga que abandonar su Patria? Eso sí seria para aplaudirse, para celebrar.

Cierto es que es grande el número de migrantes en el mundo entero, nuestro país no canta mal las rancheras, pues contribuye en buena parte a ese fenómeno, son muchos los hermanos mexicanos que han tenido que abandonar su Patria, el abandono del campo, falta de empleo y hasta inseguridad son factores relacionados con la emigración, en otras naciones son las guerras, la violencia y hasta dictaduras los motivos.

Hace dos años, de acuerdo con datos y estadísticas del gobierno federal, México era el país con mayor número de migrantes internacionales, hoy por diferentes factores, como alertas internacionales y baja en el número de caravanas de personas de diferentes naciones que desean llegar a Estados Unidos es menor la cantidad de migrantes que llegan a suelo azteca, pero aún es muy considerable.

Y ni qué decir de nuestros hermanos mexicanos que emigran, con todo y las restricciones del vecino país del norte, son demasiados los que por necesidad han abandonado su tierra, su país, para ir en busca del sueño americano que muchas veces es más que una pesadilla.

Son unos verdaderos héroes pues no solo es el calvario que viven para llegar a su incierto destino, también es lo que tienen que aguantar, la rudeza del trabajo que les toque realizar, aparte de la discriminación, malos tratos y el dolor que llevan en el alma por dejar a su país y su familia, pero son capaces de soportar todo para ganarse el dinerito que envían a sus seres queridos.

No es fácil para ningún mexicano emigrar, menos para los hombres del campo que abandonan su tierra, su hogar, su familia, pero lo hacen por necesidad porque en ocasiones hasta la madre naturaleza ha sido ruda con ellos, la sequía ha pegado fuerte, no hay agua y la tierra no produce, es por esa razón que emigran a otra nación con la esperanza de poder darle a los suyos mejores condiciones de vida.

En fin, la situación es que hoy es el Día Internacional del Migrante, de esas personas que por diferentes motivos han tenido que abandonar su país y emigrar a una nación donde no siempre les reciben bien o se les respetan sus derechos humanos.

Son muchos los factores por los que se da el fenómeno de la migración en el mundo entero, pero más que celebrar que existan un Día Internacional del Migrante lo que debería celebrarse es que en cada país se tuvieren las condiciones apropiadas para que la gente no tenga que abandonar su Patria.

Estén en las condiciones que estén, ojalá que esta fecha los migrantes de todo el mundo tengan algo para celebrar, es hoy su día.

