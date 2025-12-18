Hombre se quita la vida en árbol de la carretera Tampico-Mante

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizó las diligencias para el levantamiento de pruebas.

ALTAMIRA, TAM.- Una llamada al centro de emergencias C-5 alertó sobre la presencia de un hombre sin signos vitales en el kilómetro 56 de la carretera Tampico Mante, cerca del ejido Potosí en Altamira.

El reporte, recibido a las 08:13 horas, movilizó a las corporaciones de seguridad hacia la zona del Campo Experimental.

Al llegar al sitio, los oficiales de la Policía Investigadora confirmaron el hallazgo a un costado de la carretera.

En los carriles con dirección de sur a norte, entre la vegetación local, localizaron el cuerpo de un hombre en posición sedente. La víctima tenía amarrado al cuello un extremo de un mecate sintético impregnado de grasa, mientras que el otro lado de la soga estaba sujeto a un árbol.

El occiso, cuya identidad y edad aún se desconocen, presentaba diversos tatuajes en el cuerpo y usaba una gorra negra con la leyenda de Tamaulipas.

Su vestimenta consistía en una playera negra con la figura de un rostro de jaguar, short azules con vistas en color guinda, calcetines negros y sandalias tipo Crocs en colores azul y verde. Además, el hombre portaba una cangurera en tono caqui.

Los peritos ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense con el fin de realizar la necropsia de ley y determinar las causas del fallecimiento.

Por Oscar Figueroa

La Razón