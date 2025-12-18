Madre de Ezequiel Flores enfrenta grave crisis de salud tras la muerte de su hijo

Yessenia Flores se encuentra hospitalizada desde hace dos días debido a una grave complicación médica que mantiene en alerta a sus familiares

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La tragedia que golpeó a la familia Flores Valdez continúa profundizándose. Tras el fallecimiento del pequeño Ezequiel Flores Valdez, Yessenia Flores Valdez, su madre, se encuentra hospitalizada desde hace dos días debido a una grave complicación médica que mantiene en alerta a sus familiares.

De acuerdo con el testimonio difundido por la propia Yessenia, presenta una obstrucción intestinal severa, acompañada de vómitos de heces fecales y líquido biliar, lo que obligó a los médicos a colocarle una sonda nasogástrica con la intención de evitar una intervención quirúrgica de emergencia. Su estado de salud se reporta delicado.

“Después de la muerte de mi hijo he estado muy mal. Hoy llevo dos días internada. Por favor oren mucho por mí, no quiero dejar sola a mi otra niña”, expresó la madre desde el hospital.

Hace unas semanas, este medio dio a conocer la historia de Ezequiel Flores Valdez, el bebé originario de Ciudad Altamira que nació con una cardiopatía congénita compleja y que permaneció hospitalizado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, donde libró una intensa batalla por su vida.

Durante su estancia hospitalaria, la familia denunció la falta de respuestas claras por parte de las autoridades de salud y solicitó en reiteradas ocasiones su traslado a la Ciudad de México, con la esperanza de acceder a atención médica especializada, sin que dicha gestión se concretara.

Ante la situación, familiares y personas solidarias realizaron diversas actividades para reunir recursos, entre ellas la venta de ropa y la solicitud de donaciones de alimentos, pañales y medicamentos, en un intento por afrontar los gastos generados por la atención médica.

Yessenia también relató que buscó apoyo oficial e intentó acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Ciudad Victoria, sin obtener respuesta. “Pedimos justicia y una oportunidad para mi hijo, pero seguimos solos”, había señalado en su momento.

Hoy, tras la pérdida de Ezequiel, la familia enfrenta un nuevo golpe, ahora con la delicada condición de salud de la madre, quien lucha por recuperarse mientras pide oraciones y apoyo para poder seguir adelante por su hija.

Para quienes deseen brindar apoyo solidario, la familia mantiene disponible la tarjeta BanCoppel 4169 1614 9265 2002, reiterando que cualquier ayuda representa un respaldo en medio del duelo.

Por Raúl López García