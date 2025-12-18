Mapaches se cuelan en vivienda

Habitantes de esa vivienda se percataron que los mamíferos habían ingresado al lugar, lo que les generó alarma.

TAMPICO, TAM.- Dos mapaches ingresaron a una vivienda en la zona norte de Tampico, tomando por sorpresa a los moradores de la casa.

Bomberos municipales acudieron al sitio para atrapar a los animalitos.

La invasión se registró en un domicilio de la calle Universidad de México, entre Universidad de Guadalajara y Universidad de Yucatán de la colonia Universidad Poniente.

Decidieron reportar la presencia de los mismos al 911 que a su vez notificó a bomberos de Tampico.

Al llegar los vulcanos, observaron que uno de ellos estaba arriba de una lavadora mientras que el otro intentaba huir.

Los elementos utilizaron una pértiga con cuerda para someterlos.

Tras capturarlos, fueron subidos a un vehículo de la corporación y posteriormente los liberaron en un área verde alejada del sector.

POR BENIGNO SOLÍS