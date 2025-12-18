Mujer genera fuerte accidente en la carretera Victoria-Matamoros; manejó sola desde Texas

Mujer de la tercera edad provocó un choque en la carretera Victoria–Matamoros al intentar cruzar hacia Zaragoza; no hubo lesionados graves y la Guardia Nacional intervino.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Una mujer de la tercera edad que viajaba sola desde Texas en una camioneta provocó un fuerte accidente automovilístico en la carretera de Ciudad Victoria a Matamoros, aproximadamente a 15 minutos al norte de la capital de Tamaulipas.

El percance fue reportado a las 12:15 horas a la altura del kilómetro 14, en el entronque hacia la carretera federal que conduce a Zaragoza.

Personal de emergencia brindó asistencia a cuatro hombres, de entre 25 y 35 años de edad, originarios de Kentucky, quienes se dirigían al estado de Querétaro para pasar las fiestas decembrinas y de Año Nuevo con sus familiares.

Afortunadamente, las lesiones que presentaban no fueron de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Los afectados viajaban en una camioneta Denali con placas extranjeras y circulaban de norte a sur sobre la carretera federal con dirección a Ciudad Victoria.

En el mismo sentido se desplazaba la mujer de la tercera edad, quien había salido de Texas en una camioneta Toyota Tundra.

Al llegar a la desviación hacia Zaragoza, tomó hacia la derecha con la intención de cruzar la carretera por la que antes circulaba.

Lamentablemente, la señora no realizó la maniobra correspondiente, lo que provocó que los otros conductores chocaran contra su vehículo y se registrara un fuerte impacto.

Elementos de la Guardia Nacional asignados a los tramos carreteros acudieron al lugar para levantar un informe y dialogar con las partes, a fin de que procuraran llegar a un acuerdo, ya que ninguno de los vehículos contaba con seguro en territorio mexicano, sino solamente en Estados Unidos.

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña