Nuevo León, ¿Ley Esposa?

Interiores/Carlos López Arriaga

El mal ejemplo cunde. La idea de traspasar gubernaturas entre parientes directos comentada aquí en los casos de Zacatecas y San Luis, abre un nuevo frente en Nuevo León donde SAMUEL GARCÍA parece reincidir en su intención de heredar el cargo a su señora esposa MARIANA RODRÍGUEZ.

Acá y allá, el modelito tiene sus ventajas, mire usted, pues no solo (1) garantiza continuidad en la ordeña presupuestal para los mismos grupos de interés (algunos muy oscuros) que catapultaron a SAMUEL en 2021.

Y también (2) extiende el goce del mando y la variedad de negocios al amparo del poder hoy boyante y en manos de las familias GARCÍA y RODRÍGUEZ, que han visto multiplicadas sus fortunas en un corto lapso de tiempo.

Pero además (3) de lograr su cometido, SAMUEL aseguraría la impunidad para todas las trapacerías que han caracterizado a su gobierno desde el arranque.

Mismas que podrían significar (4) la judicialización de las denuncias periodísticas en su contra, lo cual lo convertiría en el tercer gobernador consecutivo sujeto a juicio penal en dicho estado, tras los escándalos que arrastraron a sus dos antecesores, el priísta RODRIGO MEDINA y el independiente JAIME RODRÍGUEZ.

Máxime que (5) el principal aspirante a la gubernatura, el alcalde regio ADRIÁN DE LA GARZA ya está más que cantado para una alianza PRI-PAN. Va por la revancha, luego de haber sido vencido por SAMUEL en 2021, elección donde PRI y PAN compitieron divididos. ADRIÁN por el PRI y FERNANDO LARRAZÁBAL por el PAN.

Distinto sería el resultado en 2024, cuando el PRIAN se hace realidad con azules y tricolores empujando en un mismo proyecto de convertir a DE LA GARZA en alcalde de Monterrey, superando (precisamente) a la señora RODRÍGUEZ CANTÚ. La prospectiva es que el mismo ADRIÁN repita la fórmula en 2027, tras la gubernatura.



DUELO DE SOMBRAS

No sería una disputa de buenos contra malos. Probablemente, de malos contra peores. Si bien la pareja sampetrina ha sido una desdicha para esa entidad, ADRIANCITO tampoco llega limpio.

Se recuerda su negro historial de arbitrariedades cuando fue Procurador estatal. Habría solapado más de cien casos de tortura cometidos por sus policías y también desapariciones forzadas.

Su nombre fue ubicado en una lista de narcoembutes confiscada a un grupo delictivo, con información al detalle sobre las cantidades de dinero entregadas a personajes del gobierno. Hay también grabaciones telefónicas donde se le vincula con un jefe narco detenido y procesado en España.

Sin embargo, el desastre administrativo de SAMUEL GARCÍA, el hartazgo por su voracidad y su estilo caprichoso de gobernar, sumarían puntos a la alianza PRI-PAN en torno a DE LA GARZA SANTOS.

La otra opción del pasado 2021 fue la candidata de MORENA y dos veces alcaldesa de Escobedo CLARA LUZ FLORES. Se recordará que al arranque de dicha campaña, CLARITA tenía buenos números.

Pero sus expectativas se vinieron abajo cuando trascendió en medios que había pertenecido a la secta NXIVM, organización dedicada al tráfico sexual, bajo la fachada de presuntos seminarios sobre desarrollo personal y profesional denominados “Programas de Éxito Ejecutivo”.

Su líder KEITH RANIERE cumple actualmente una sentencia de 120 años en la prisión de Atlanta, Georgia, por cargos como asociación delictuosa, tráfico sexual, fraude electrónico y trabajo forzado, entre otros.



VARONES, FUERA

Durante la campaña presidencial de 2024 se observó un acercamiento de orden táctico entre SAMUEL GARCÍA y LÓPEZ OBRADOR. Milagros del año electoral, se especuló en medios que GARCÍA podría estar negociando la entrega del Estado a MORENA en la próxima contienda, a cambio de impunidad.

Las buenas maneras entre ambas instancias de gobierno se prolongaron con CLAUDIA, ya como presidenta electa. Sin embargo, en el presente 2025 la relación se enfrió nuevamente, con el nuevo impulso que SAMUEL está dando a la candidatura de su esposa.

Lo cual incluye encuestas alegres que la pintan entre las mejor posicionadas y un proyecto de “Ley Gobernadora” (o “Ley Esposa”) similar al de San Luis Potosí que volvería obligatoria para todos los partidos la postulación de mujeres al máximo cargo político de Nuevo León en la elección próxima. Contra lo cual, la Presidenta ya se pronunció en su mañanera de este martes.

La precisión de términos ofrecida por la doctora SHEINBAUM fue oportuna y muy concreta: “Hay que ver si eso está dentro de la Constitución”, comentó, porque es distinto decir “a ver, postula la mitad hombres y la mitad mujeres y ya que la gente decida”, a decir “obligatoriamente tiene que ser mujer en el próximo periodo.”

En efecto, los conceptos se parecen, pero son dos cosas muy distintas. La paridad de género en el número total de postulaciones implica un modelo abierto, donde cada cúpula partidista tomará la decisión que mejor le convenga.

Por el contrario, la exclusión total de varones en dichas candidaturas se antoja una triquiñuela legal que lleva dedicatoria. Impedir que el PRIAN lance a su mejor carta, ADRIÁN DE LA GARZA y, de paso, catapultar a MARIANA. O, simplemente, taclear a DE LA GARZA, lo cual beneficiaría también a quien postule el partido guinda. Todo cabe.



