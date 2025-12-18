Perrito atropellado en colonia Sahop de Madero sigue grave

CIUDAD MADERO, TAM.- El caso del perrito atropellado en la colonia Sahop continúa bajo seguimiento de autoridades municipales, luego de que se interpusiera una denuncia por el hecho.

El director de Protección Animal, Eduardo Smith, informó que el animal permanece en observación médica, debido a complicaciones derivadas de una infección, por lo que será intervenido quirúrgicamente nuevamente.

El funcionario señaló que no se descarta la amputación de una de las patas traseras, dependiendo de la evolución clínica en las próximas horas, por lo que el diagnóstico se mantiene reservado.

Protección Animal reiteró que el caso sigue activo y que se dará puntual seguimiento tanto al estado de salud del perrito como a la investigación correspondiente tras la denuncia presentada.

José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón