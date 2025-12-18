Plantel ausente, en análisis nuevo CBTIS en Tampico

Al encuentro asistieron autoridades estatales y federales, quienes reiteraron su disposición para construir una solución conjunta en beneficio de los estudiantes.

Aunque se buscaba abrir un canal de diálogo, directivos de la preparatoria Francisco Medina Cedillo no acudieron a la reunión convocada este jueves en la Presidencia Municipal de Tampico para analizar la posible creación de un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

Al encuentro asistieron autoridades estatales y federales, quienes reiteraron su disposición para construir una solución conjunta en beneficio de los estudiantes.

En la oficina de Presidencia, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya se reunió con Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Sylvia Martínez, subsecretaria de Educación en la Secretaría de Educación de Tamaulipas y Gaspar Suárez, responsable de la Jefatura de Becas de Bienestar en el sur del estado.

“Como acordamos… iba a traer acá al municipio de Tampico autoridades federales y estatales para que se pudiera iniciar ese diálogo… y lastimosamente no hemos podido comunicarnos con la directora, Sonia Juana Corona”, expresó la alcaldesa.

Dijo que existe voluntad institucional para ampliar el acceso a la educación media superior.

De acuerdo con el subsecretario Igor Crespo Solís, se analizan alternativas para atender la elevada demanda educativa en la zona centro-sur de Tampico.

Señaló que un estudio de factibilidad de la DGETI identifica que en un radio de seis kilómetros, nueve secundarias egresan hasta mil 600 jóvenes, quienes deben trasladarse a la zona norte para cursar estudios tecnológicos.

“Es una necesidad… no tenemos ninguna institución de media superior pública”

Expresó que se busca acercar oportunidades educativas a ese sector de la ciudad.

Explicó que conforme a la indicación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, se contemplan opciones como la reubicación más no el desalojo del plantel actual, con la finalidad de no afectar el servicio educativo.

Expresó que se busca una reconversión que permita cohabitar el mismo espacio y recordaron que la preparatoria Francisco Medina Cedillo es una Preparatoria Federal por Cooperación

(PREFEDECO) constituida en 1983, con clave registrada en 1987, que actualmente atiende a 238 alumnos pese a tener capacidad para más de mil 500.

El secretario del Ayuntamiento, Carlos García Porres, informó sobre la situación legal del inmueble:

“Es un comodato de palabra de hace muchos años”

Las autoridades federales señalaron que al tratarse de una escuela registrada como de financiamiento privado, los estudiantes no pueden acceder a becas Benito Juárez.

Las autoridades estatales y municipales reiteraron que el diálogo sigue abierto y que se espera definir una determinación antes del próximo ciclo escolar.

Cynthia Gallardo

La Razón