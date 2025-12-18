Sujeto asesina a balazos a su suegro y a su cuñado

Un sujeto atacó mortalmente a sus familiares al interior de su domicilio, no ha sido aprehendido

Sin que hasta el momento se conozca la causa, un sujeto asesinó a tiros a su suegro y a su cuñado al interior de su domicilio, ubicado en la esquina de Guadalupe Victoria y Ermita Iztapalapa, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 14 de diciembre, cuando vecinos de la colonia, ubicada al oriente de la Ciudad de México, reportaron varias detonaciones de arma de fuego a las autoridades.

Dentro, el sujeto, identificado solo como pariente de las víctimas, disparó en numerosas ocasiones contra los dos hombres, quienes eran dueños de un local de venta de alimentos ubicado a un costado del domicilio.

Tras consumar su crimen, el sujeto intentó huir a bordo de un auto negro, mismo que abandonó unas calles adelante para concretar su escape a pie por las calles de la alcaldía Iztapalapa.

No hay detenidos

En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegaron a la zona del incidente para recabar los primeros indicios del doble crimen.

Hasta el momento, el presunto asesino no ha sido localizado, aunque los oficiales ya realizan las investigaciones pertinentes para poder presentarlo ante las autoridades correspondientes.

