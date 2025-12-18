Venta de pirotecnia no cuenta con permiso federal… con operativos diarios blindan Tampico

“La Secretaría de la Defensa Nacional no ha otorgado permiso para la venta de pirotecnia en Tampico”, informó este jueves Carlos Alberto García Porres, secretario del Ayuntamiento porteño.

Autoridades municipales confirmaron que la venta de pirotecnia en Tampico no cuenta con autorización federal.

“La Secretaría de la Defensa Nacional no ha otorgado permiso para la venta de pirotecnia en Tampico”, informó este jueves Carlos Alberto García Porres, secretario del Ayuntamiento porteño.

Indicó que, ante la presencia de elementos federales, los comerciantes de artefactos elaborados a base de pólvora se retiran sin oponer resistencia.

“Aquí no hay permisos, no, no… De hecho, ellos nos están apoyando para retirar a los que están… Ya, ya iniciamos a partir del lunes”

Desde el pasado lunes, autoridades estatales de seguridad iniciaron operativos de decomiso, a los que se sumaron fuerzas federales.

“Empezó el rondín de Guardia Estatal el lunes… Guardia Estatal martes, SEMAR… ayer. Hoy toca SEDENA… ¿La SEDENA no ha autorizado?… No, no… no hay nada. Nosotros estamos pidiendo que no hayan permisos, que nos ayuden”

Ante la insistencia de vendedores ambulantes, el Ayuntamiento reforzó la estrategia con rondines aleatorios hasta tres veces al día.

“Lo estábamos manejando en un horario fijo, pero vimos inconveniente porque nos estaban «tomando la medida»; hay que hacerlo mejor aleatorio”

Advirtió que los decomisos no se detendrán, con especial atención en la zona centro y el mercado del norte además de que se intensificarán conforme se acerquen Navidad y Año Nuevo.

Cynthia Gallardo