VIDEO: Avión se estrella antes de llegar a la pista en Carolina del Norte

El modelo de la aeronave involucrada tiene una capacidad estimada de entre ocho y diez pasajeros, aunque aún no se sabe cuántas personas estaban a bordo

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este jueves 18 de diciembre, un avión privado se estrelló cerca de la pista del Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte, Estados Unidos, lo que activó un amplio despliegue de cuerpos de emergencia y abrió una investigación federal. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número de personas a bordo, ni si hubo víctimas mortales, aunque reportes preliminares de medios locales señalan que podría haber fallecidos.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:15 horas, cuando la aeronave, un Cessna Citation C550, intentaba aterrizar en el aeropuerto regional. De acuerdo con los primeros reportes, el avión impactó contra el suelo en las inmediaciones de la pista y se incendió de inmediato, generando una intensa columna de humo negro visible desde varios puntos cercanos.

Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales muestran al avión envuelto en llamas mientras equipos de emergencia trabajaban en la zona para controlar el fuego y asegurar el área. Según medios en inglés, el modelo de la aeronave involucrada tiene una capacidad estimada de entre ocho y diez pasajeros, lo que ha incrementado la preocupación sobre el posible número de personas afectadas.

El avión volaba a una altura muy baja, según testigos

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el avión se estrelló durante la maniobra de aterrizaje y señaló que ya se encuentra recabando información técnica sobre el siniestro. Asimismo, se informó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabeza la investigación para determinar las causas del accidente.

Testigos que se encontraban en zonas cercanas, como el Lakewood Golf Club, relataron, para medios como Daily Mail, que el avión volaba a una altitud baja momentos antes del impacto. Estos testimonios serán analizados por las autoridades federales, aunque hasta ahora no se ha establecido una causa oficial del accidente.

El Aeropuerto Regional de Statesville emitió un breve comunicado en el que confirmó el incidente aéreo y detalló que una aeronave sufrió un percance al momento de aterrizar. En el mensaje se indicó que la FAA se trasladó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y que el aeropuerto cooperará plenamente con las autoridades federales.

Autoridades investigan el accidente

De acuerdo con datos del sector de aviación, el Cessna Citation C550 es un jet ejecutivo de uso frecuente para vuelos privados y corporativos, cuyo valor puede alcanzar hasta 2.5 millones de dólares, dependiendo de su configuración y estado. La aeronave es utilizada comúnmente para trayectos locales y cuenta con sistemas avanzados de navegación, los cuales serán revisados como parte del peritaje técnico.

Tras el accidente, el área cercana a la pista fue asegurada por las autoridades, mientras los equipos de emergencia concluyeron las labores iniciales. Aunque no se informó de un cierre prolongado del aeropuerto, se aplicaron restricciones temporales para facilitar el trabajo de los investigadores y garantizar la seguridad de las operaciones.

La NTSB informó que en los próximos días se dará a conocer un reporte preliminar con los primeros hallazgos, aunque advirtió que una investigación completa puede tardar semanas o incluso meses, debido al análisis de restos de la aeronave, registros de vuelo y comunicaciones con la torre de control.

