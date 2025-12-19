Alertan por mensajes fraudulentos de supuestos depósitos bancarios

La Guardia Estatal Cibernética recomendó aplicar el principio de “confianza cero”, desconfiando de mensajes, llamadas o enlaces no solicitados, y evitando acceder a ligas desconocidas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Guardia Estatal Cibernética alertó a la ciudadanía sobre el envío y circulación a/en teléfonos celulares de mensajes de texto fraudulentos que anuncian supuestos depósitos y solicitan ingresar a una liga para “retirar un supuesto saldo”.

El policía tercero Luis Marín, encargado de la Guardia Estatal Cibernética, explicó que estos mensajes buscan despertar el interés de las personas mediante incentivos económicos para enganchar a posibles víctimas.

“Es una técnica de ingeniería social que promueve el interés monetario para enganchar a la víctima”, señaló.

Al ingresar a las ligas incluidas en los mensajes, dijo que los usuarios son redirigidos a portales falsos donde se solicita información personal o bancaria, quedando expuestos a fraudes.

“Ahí es donde ellos pueden obtener tu información personal y posteriormente utilizarla para otros delitos”, advirtió.

Advirtió que con esos datos los delincuentes pueden acceder a información confidencial como cuentas o tarjetas, además de utilizarla posteriormente para realizar otros delitos de mayor impacto.

El elemento explicó que este tipo de fraude puede escalar, ya que los delincuentes realizan llamadas posteriores, simulan envíos de paquetería o cometen extorsiones al conocer datos personales.

Ante ello, la Guardia Estatal Cibernética recomendó aplicar el principio de “confianza cero”, desconfiando de mensajes, llamadas o enlaces no solicitados, y evitando acceder a ligas desconocidas.

Finalmente, Marín compartió la importancia de la prevención y la difusión, ya que muchos reportes se reciben cuando el delito ya fue consumado, exhortando a reportar cualquier intento.

Por José Luis Rodríguez Castro

La Razón